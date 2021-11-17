На свободу с работой: в Челябинске опробовали новый формат взаимодействия с бывшими осужденными

Специалисты Центра занятости опробовали новый формат работы с осужденными. Фото: ЦЗН Челябинска

Южноуральцы, планирующие после освобождения из мест лишения свободы выйти на работу, нередко сталкиваются со сложностями в поиске подходящего места работы. Многие даже не понимают, как и где могут приложить свои знания и опыт. В Челябинске в 2021 году опробовали новый формат помощи этой категории граждан — о будущем трудоустройстве сотрудники Центра занятости населения говорят с осужденными еще до их освобождения. На консультациях специалисты помогают психологически принять новую реальность, проанализировать свой опыт, определиться с профессионально важными качествами и составить эффективное резюме, рассказывают, как открыть свое дело.

Уже несколько лет в Челябинской области действует подпрограмма «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы», в рамках которой работодатели, трудоустраивающие подростков 14-18 лет или граждан, освободившихся из мест лишения свободы, получают компенсацию заработной платы за три месяца. Служба занятости населения оплачивает 16 714,36 руб. за каждый месяц работы в течение трех месяцев.

В сентябре по новой программе начали работать с осужденными женской колонии. Фото: ЦЗН Челябинска

— Центр занятости населения разработал эффективную модель взаимодействия с такими гражданами и с работодателями, которая учитывает социальные возможности в нашем городе, — объяснила директор Челябинского центра занятости населения Мария Никонова. — Задача проекта не только устроить бывших осужденных на работу, но и улучшить качество их жизни за счет стабильного дохода, снизить рецидив преступности. Освободившиеся — это перспективный трудовой ресурс, в котором сегодня нуждаются работодатели города и региона.

Проект получился комплексный. Помимо заинтересованных граждан с судимостью для успешной ресоциализации на рынке труда к мероприятиям привлекают НКО, представителей ФСИН и работодателей.

ПОМОГАТЬ ЕЩЕ ДО ОСВОБОЖДЕНИЯ

Первое, на что обратили внимание в Челябинском центре занятости населения, — это работа с осужденными еще до окончания срока наказания — за 6 месяцев.

— В процессе общения с заключенными мы выяснили, что они дезориентированы, не умеют общаться с работодателями, не знают, как и где искать работу, — говорит Мария Никонова.

В сентябре началась работа с заключенными женской колонии Челябинска — теми, кто хочет после освобождения социализироваться и найти работу. Специалисты Центра занятости населения рассказали осужденным о том, что такое рынок труда, как вести себя на собеседовании, и помогли составить резюме. Особое внимание заключенных и тех, кто уже обратился в ЦЗН после освобождения из мест лишения свободы, обращают на возможность открыть свое ИП или работать как самозанятый.

Еще одно направление — быстрый подбор работы через Центр занятости населения, который удалось сделать максимально индивидуальным. Сотрудники изначально готовы к особенностям этой категории граждан, в этом им помогают знания и нивелированные психологические барьеры общения, выработанные на проведенных внутрикомандных тренингах и мастер-классах. Задача каждого сотрудника — повысить мотивацию осужденного к работе, раскрыть его потенциал, в том числе предпринимательский, предоставить вакансии, максимально удовлетворяющие гражданина.

Работодателям, которые трудоустраивают бывших заключенных, компенсируют зарплату за три месяца. Фото: ЦЗН Челябинска

РАБОТОДАТЕЛЮ — ДЕНЬГИ И ПОДДЕРЖКА

— Проект будет тиражироваться не только в нашем регионе. Параллельно активизируем взаимодействие с работодателями, которые имеют право трудоустраивать людей с судимостью, — добавляет Мария Никонова. — Одна из основных проблем — беспокойство за психологическое состояние коллектива. Мы предлагаем проводить тренинги с психологами, чтобы устранить предвзятость и психологический дискомфорт. И, конечно, необходимо продолжать субсидирование затрат работодателей на зарплату бывших осужденных.

В регионе, как писали ранее, реализуется подпрограмма и продолжается отбор работодателей на получение субсидий. Работодателю компенсируют расходы на зарплату за 3 месяца, в течение этих 3 месяцев он может определиться, устраивает его данный работник или нет. Работодателем может быть любое юридическое лицо, за исключением государственных и муниципальных учреждений, или индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность на территории Челябинской области. Для участия необходимо:

1. Подать в ЦЗН сведения о потребности в необходимых работниках.

2. Трудоустроить гражданина, освобожденного из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, по направлению ЦЗН.

3. Предоставить в Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области заявку для участия в отборе на предоставление субсидий.

4. Заключить соглашение с Главным управлением.

5. Подать заявку на компенсацию расходов на заработную плату.

Адреса Центров занятости населения можно найти на официальном сайте Главное управления.

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области,

г. Челябинск;

ул. Комсомольская, 18-а;

тел.: 8 (351) 261-51-22, 261-51-44, 261-51-19;

szn.gov74.ru.

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