Жительница Челябинской области стала жертвой новой схемы телефонных мошенников: «Звонили с номера МВД Москвы»

Мошенники связались со своей жертвой по телефону Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Жительница Каслей потеряла 132 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам. В отделе полиции по Каслинскому району пояснили, что женщина стала жертвой новой преступной схемы.

Пострадавшая подробно рассказала, как ее обманули. Преступники легко оперировали данными, запугивали и угрожали.

Один из мошенников представился сотрудников МВД, а другой — работником банка.

— Возможно, есть какая-то программа, которая подделывает номера, потому что, когда я вбивала номер, с которого мне звонили, я видела, что он принадлежит главному управлению МВД Москвы, — поделилась пострадавшая.

Аферисты сообщили, что базу данных, в которой были сведения о банковском счете женщины, продали злоумышленникам. Теперь неизвестный житель Воронежа якобы пытается оформить от имени жительницы Каслей кредит. Чтобы не выплачивать чужой долг, женщине посоветовали самой получить кредит в банке, а потом через банкомат и виртуальную платежную карту перевести деньги на счет.

— Они юридически подкованы. Они начинают оказывать давление. Когда все это раскрутилось, и я сказала, что поехала в отделение полиции, чтобы написать заявление, мне начали звонить с угрозами, даже представлялись сотрудниками ФСБ, — рассказала жительница Каслей.

Женщина, выполняя указания мошенников, перевела им 132 тыс. рублей. Через пять минут аферисты вновь позвонили ей и попытались получить еще денег, а заодно выведать паспортные данные. В этот момент пострадавшая догадалась, что ее обманули.

В полиции возбудили уголовное дело. Если мошенников удастся разыскать, им будет грозить до пяти лет лишения свободы.

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