В ДТП на трассе М-5 в Челябинской области погибли шесть человек

После столкновения одна из машин вылетела в кювет перевернулась. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП с участием двух легковушек. В аварии погибли шесть человек, также еще один пострадал. Информацию об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

— В ДТП столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Lada Kalina. На месте происшествия работают спасатели Златоустовского отряда. Погибли шесть человек, еще одного госпитализировали, — сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В ГУ МВД по Челябинской области рассказали, что на месте аварии организовано реверсивное движение. Также стало известно, как столкнулись автомобили.

— По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer, 1984 года рождения, совершая обгон, допустил столкновение с автомашиной Lada Kalina, которая двигалась во встречном направлении, под управлением мужчины 1995 года рождения, после чего отечественная легковушка съехала в кювет и перевернулась, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что для ликвидации последствий аварии было привлечено 32 человека и 13 единиц техники. Кроме того, для оказания психологической помощи к месту происшествия были направлены два психолога от чрезвычайного ведомства.

Сейчас спасатели занимаются деблокировкой погибших. Также на месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и полиции.

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