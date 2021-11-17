Бюджет-2022: Челябинская область развивается с опорой на собственные силы

В 2022 году регион увеличивает финансирование ключевых направлений. В приоритете - образование, здравоохранение, село, социальная защита. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бюджет Челябинской области на 2022 год вырос на 18%. Как и сейчас, в будущем году регион планирует жить без коммерческих займов. Как подчеркнул губернатор Алексей Текслер, экономика Южного Урала адаптировалась к текущим условиям и вышла на допандемийный уровень.

Бездефицитным бюджет станет, в первую очередь, благодаря росту налоговых отчислений предприятий металлургической отрасли. Продукция востребована на мировом рынке, и, значит, обеспечена большая прибыль.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: СЕМЬИ С ДЕТЬМИ И ЛЮДИ «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЗРАСТА

По отрасли «Социальная политика» вложения вырастут на 20%, или 46,2 млрд руб.

— В центре внимания — семьи с детьми, люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые южноуральцы. По решению губернатора в будущем году появятся новые меры социальной поддержки, — говорит министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Приоритеты:

— 7,1 млрд руб. — на региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография».

— около 15 млрд руб. — на поддержку ветеранов, тыловиков, инвалидов.

Наш регион вошел в число субъектов страны по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Около 60 млн руб. заложено на помощь тем, кто не может сам позаботиться о себе.

Впервые для 1,8 тыс. выпускников детских домов будут компенсировать расходы на оплату найма жилья. В полтора раза, до 1,1 млрд руб., вырастут расходы на решение квартирного вопроса детей-сирот. Напомним, что по решению губернатора для ребят покупается благоустроенное жилье. Главой региона поставлена задача опережающими темпами сокращать очередь.

— Все наши планы по развитию первичного звена, по строительству крупных объектов здравоохранения в области — все планы в силе, и мы будем их реализовывать. Отдельное направление — различные выплаты для привлечения медицинских кадров в регионе, — сказал Алексей Текслер.

«ВЛОЖЕНИЯ В СЕЛО»

Расходы на отрасль составят 41,4 млрд руб (+2 млрд руб.). В том числе, 36 млрд руб. — средства регионального бюджета; 5,4 млрд руб. — федерального.

Впервые предусмотрены средства для решения важнейшей задачи обеспечения детей с сахарным диабетом I типа расходниками для мониторинга уровня глюкозы. Заложено финансирование Единого консультативно-диагностического центра функциональной диагностики. Появится виртуальный оператор для записи на прием к врачу и на вакцинацию.

В Челябинске, Сатке, Кыштыме появятся центры рентгенэндоваскулярных вмешательств. Центры амбулаторной онкопомощи откроют в больницах Кыштыма, Троицка, Магнитогорска, в Челябинске (ЧОКБ № 2 и ГКБ № 8).

Стартует проектирование поликлиники в Миассе и в микрорайоне «Чурилово», корпуса областного центра онкологии и ядерной медицины и хирургического корпуса ЧОКБ.

Заложены деньги на покупку магнитно-резонансных и компьютерных томографов, ангиографических комплексов.

Второй год по пятилетнему плану регион будет работать по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В приоритете — капремонты и строительство, оснащение больниц транспортом и современным оборудованием. За пять лет, напомним, в решение большой задачи будет вложено 13,8 млрд руб.

БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРЕТЬ: РЕГИОН НАРАЩИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ СЕЛА

Почти 2,5 млрд руб., или плюс 37%, — так оцениваются расходы на АПК в Челябинской области в 2022 г.

Из-за жестокой засухи нынешнего года животноводы не заготовили достаточного количества кормов. Для сохранения молочного стада решением губернатора 300 млн руб. из областного бюджета будут выплачены субсидиями на закупку кормов. Еще 200 млн руб. направят на приобретение семян.

В два раза, до 200 млн руб., увеличится финансирование на приобретение минеральных удобрений. Животноводам субсидиями направят 275 млн руб. (в 2021 г. — 185 млн руб.). На приобретение новой техники выделят 315 млн руб.

Федеральный минсельхоз исключил из субсидирования стимулирующие субсидии на зерновые. Однако решением губернатора важное направление сохранено.

На уровне нынешнего года сохранена поддержка строительства новых объектов АПК. В этом году запускается несколько площадок в молочном животноводстве, и есть задел на следующий год.

Губернатор Алексей Текслер назвал бюджет-2022 бюджетом развития Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

ТРАСНСПОРТНЫЙ ВОПРОС

Бюджет регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта в следующем году вырастет в 1,4 раза против первоначального бюджета нынешнего года, до 28,4 млрд руб.

— В следующем году мы увидим итоги транспортной реформы, реализация которой началась по решению губернатора, — говорит министр Алексей Нечаев.

В проекте бюджета заложены деньги на строительство почти 10 км двух трамвайных линий в Челябинске. Четыре тяговые подстанции ждет модернизация. Будет закуплено 35 низкопольных трамваев.

Впервые в истории Челябинска по концессионному соглашению стартует модернизация троллейбусной сети: реконструкция двух троллейбусных депо и 30 тяговых подстанций. Будет обновлено около 77 км контактной сети, закуплен подвижной состав.

Заложены деньги на организацию регулярных перевозок пассажиров по 167 маршрутам в Челябинской агломерации. В городах и районах региона по регулируемым тарифам будет профинансирована работа 96 автобусных маршрутов, 51 маршрута городского электротраснпорта.

Предусмотрены субсидии на организацию пригородного железнодорожного сообщения. В регионе будут курсировать 60 электричек. Продолжится работа скоростного поезда «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском.

В проекте бюджета заложены средства на субсидирование рейсов из аэропортов Челябинска и Магнитогорска по 25 направлениям — от Ростова-на-Дону до Салехарда.

Не забыты и садоводы: будет субсидирована работа 21 маршрута до СНТ Челябинска, Магнитогорска, Златоуста.

ОБРАЗОВАНИЕ: УСЛОВИЯ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО РОСТА

В 2021 г. в регионе вырастет финансирование строительства школ и детсадов. Образовательные учреждения строятся в новых микрорайонах, на селе. Напомним, что в обращении к депутатам Законодательного Собрания в мае нынешнего года губернатор Алексей Текслер объявил о масштабном строительстве 22 школ за три года.

Вырастет зарплата педагогов: ее размер привязан к средней заработной плате по экономике. Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов подчеркнул, что расходы на образование растут ежегодно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Алексей Текслер:

— Бюджет предстоящего периода с уверенностью можно назвать бюджетом развития. Мы максимально задействуем все имеющиеся сегодня возможности для повышения качества жизни южноуральцев.

Расходы по направлению «социальная политика» увеличены на 28%. Индексируются все социальные выплаты, мы запускаем ряд новых программ на поддержку материнства и детства, семей с детьми; расширяем перечень льготников — в частности, по ветеранам труда снижаем планку стажа. Также опережающими темпами финансируем такие направления, как спорт и культура. Ранее финансирование по этим направлениям отставало.

КСТАТИ

Вырастет финансирование на газификацию — на 25% по сравнению с текущим годом (не включая расходов на догазификацию по программе «Газпрома»).

В два раза вырастет финансирование инициативного бюджетирования — проектов, которые реализуются при участии жителей муниципалитетов.

ЦИФРА

253,2 млрд рублей

составят в 2022 г. расходы бюджета Челябинской области.

70% поступлений будут направлены на развитие социальной сферы. Безусловный приоритет документа — человек и его интересы.

Первое чтение проекта назначено на ноябрьское заседание Законодательного Собрания.

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