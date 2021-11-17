Как избежать проблем с покупкой квартиры в новостройке?

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

Консультирует коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Сергей Кочнев.

Выгодно ли покупать апартаменты?

Покупка апартаментов имеет как свои плюсы, так и минусы. Главный плюс - низкая цена. Апартаменты в среднем на 15-20 % дешевле квартир. Кроме того, коммерческая недвижимость может стать выгодным вложением. В дальнейшем помещение без проблем можно сдавать как частным лицам, так и организациям. Рассмотрим основные аспекты покупки апартаментов в сравнении с обычной жилой квартирой.

Регистрация

В апартаментах возможна только временная регистрация. Но если апартаменты расположены в деловом центре, то и временная регистрация невозможна. В квартире возможна регистрация на постоянной основе.

Налог на имущество

Собственники квартир оплачивают налог в размере 0,1 % кадастровой стоимости. Если стоимость квартиры свыше 10 млн руб., ставка составляет 0,15 %. Владельцам апартаментов приходится оплачивать налог в размере 0,5 % кадастровой стоимости. А если апартаменты находятся в деловом центре, то ставка составляет до 2 %.

Налоговые вычеты

При покупке квартиры вы можете вернуть 13 % от суммы процентов по ипотеке и до 520 тыс. руб. налогового вычета, если жилье покупалось в браке и ни один из супругов ранее не использовал такую возможность. При покупке апартаментов никаких выплат не предусмотрено.

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

Технические требования

Квартира должна строго соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Сюда входит обеспечение и поддержание надлежащей температуры, чистый воздух, определенный уровень звуконепроницаемости и естественного освещения, обеспечение безопасности в противопожарном отношении. Для апартаментов отсутствуют строгие нормы, условия по шумоизоляции и планировке.

Использование материнского капитала

Материнский капитал для покупки апартаментов использовать нельзя. Также на приобретение апартаментов не распространяется действие льготной ипотеки.

Закон о тишине

Не распространяется на коммерческую недвижимость. При покупке квартиры, даже если вам не удастся мирно договориться с соседями о соблюдении режима тишины, вы можете урегулировать этот вопрос законным образом. При покупке апартаментов придется смириться, даже если по соседству откроется караоке-бар. Что совершенно не исключено, так как соседние помещения могут быть использованы под любые организации.

Инфраструктура

Жилые застройки контролируются государством. Застройщик обязан согласовать наличие школы, детского сада и поликлиники, если имеющиеся объекты инфраструктуры не рассчитаны на ожидаемый прирост жильцов в связи с постройкой новых домов. При возведении апартаментов застройщик не обязан учитывать потребности жильцов.

Минусы апартаментов очевидны, поэтому при покупке учитывайте заранее, как в дальнейшем будет использоваться помещение.

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Материал предоставлен пресс-службой СМ-арт