Настоящая «ЛАБРиКОтуса»: челябинским лабрадорам устроили пир с диджеем и тортами

На празднике и был любимец челябинцев худеющий пех Хаммер с новой хозяйкой. Фото: Владислав Рожнов

Кажется, практически все лабрадоры Челябинска собрались на годовщину приюта «ЛАБРиКО». Черные, белые, большие и маленькие — здесь было весело всем, включая хозяев собак. Для хвостатых даже испекли два торта, от которых не осталось в итоге ни крошки. Смотрим, как проходил праздник.

Весело было и людям, и собакам. Фото: Владислав Рожнов

— Когда мы начинали свою деятельность, думали, ну будем 1-2 лабрика спасать в месяц. А развернулись вон как! — говорит одна из основательниц фонда помощи ретриверам «ЛАБРиКо» Юлия Хамзина. — 14 ноября фонду исполнился год.

Собаки набегались в волю. Фото: Владислав Рожнов

Праздник для лабрадоров прошел на спецплощадке в Тракторозаводском районе. В одном месте собрались около 30 ретриверов с хозяевами. На «тусу» позвали профессиональных ведущих и диджея. Для участников устроили викторину и лотерею, каждый питомец ушел с подарком.

Но прежде тщательно проверили территорию. Фото: Владислав Рожнов

На празднике был не только обычный торт. Специальное угощение подготовили и для лабрадоров.

— У нас было два торта. Один с говяжьей печенью, морковью и сметаной. А второй — из говяжьей обрези, моркови и сметаны, — говорит Юлия Хамзина. — Хвостатые гости угощение оценили.

Лабрадоры - это любовь. Фото: Владислав Рожнов

Как вам собачьи веселые старты? Фото: Владислав Рожнов

Фото: Владислав Рожнов

Фото: Владислав Рожнов

На празднике было около 30 собак. Фото: Владислав Рожнов

Фото: Владислав Рожнов

Собачий "фитнес". Фото: Владислав Рожнов

Было уютненько. Фото: Владислав Рожнов

Хвостатые завели новые знакомства. Фото: Владислав Рожнов

И показали, что умеют. Фото: Владислав Рожнов

Собачьи вкусняшки. Фото: Владислав Рожнов

Фото: Владислав Рожнов

"Было вкусно!" Фото: Владислав Рожнов

Фото: Владислав Рожнов

Фото: Владислав Рожнов

Были все - от мала до велика. Фото: Владислав Рожнов

Фото: Владислав Рожнов

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