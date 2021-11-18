«Будь в фокусе»: в сквере возле общежития ЮУрГУ установили арт-объект

Коралловая фоторамка появилась в студенческом сквере на пересечении пр. Ленина и ул. Лесопарковой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В сквере возле седьмого общежития ЮУрГУ появился арт-объект. Теперь там стоит коралловая арка, внутри которой — сдвоенная скамейка. Почему портал появился в этом месте, что он символизирует и как долго будет там находиться? Все ответы в нашем материале.

Челябинск в фокусе

Необычная инсталляция в центре студенческого сквера — инициатива Группы Синара. Холдинг устанавливает такие арт-объекты во всех городах присутствия к своему 20-летию. И Челябинск стал первым.

Арт-объект поставили наискосок, чтобы с одной стороны открывался вид на памятник Курчатову, а с другой - на сквер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы хотим, чтобы жители города Челябинска, туристы и студенты получили возможность сфотографироваться на фоне известной достопримечательности, которая характеризует город, и, при желании, разместить снимки в социальных сетях. Через хештег #ЧЕЛЯБИНСКВФОКУСЕ фото интегрируются на сайте проекта, куда ведет QR-код, нарисованный сбоку на арт-объекте, — объяснил идею директор обособленного подразделения Группы Синара в Челябинской области Илья Таболин.

Представитель Группы Синара Илья Таболин рассказал, что такие арт-объекты появятся во всех городах присутствия холдинга Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Портал установлен под углом: с одной стороны открывается панорама на памятник Курчатову, а с другой — вид на студенческий сквер. Форма и интерпретация гигантской фоторамки выбраны не случайно. Они перекликаются с логотипом Группы Синара, который интерпретируется как стремление к цели, фокус на самом важном и компания для людей.

Не просто рамка

С внешней стороны арт-объект ярко-кораллового цвета, а внутри — полностью белоснежный. Даже деревянные рейки для скамеек перекрасили, чтобы не выбиваться из общей концепции.

Для подзарядки смартфонов внутри арки - четыре порта USB Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, с обеих сторон вмонтированы USB-порты для подзарядки смартфонов. Также по вечерам — вместе с уличной иллюминацией — будет включаться и подсветка фоторамки.

Замглавы города по соцразвитию Сергей Авдеев предположил, что в ближайший месяц эта фоторамка станет местом притяжения для студентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— С учетом того, что арт-объект расположен в студенческом городке на проспекте Ленина возле крупного вуза Южного Урала, на ближайшие 3-4 недели это станет излюбленным местом студентов, откуда будут выкладывать сотни фото. Я считаю, что это маленький шажочек в сторону благоустройства города и создании новых якорных объектов, куда жители или гости будут считать необходимым приехать, чтобы сделать снимок, — поделился впечатлениями заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Внутри инсталляция белоснежная, включая и деревянные рейки от скамейки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из надписей на каркасе только хештег #ЧЕЛЯБИНСКВФОКУСЕ, логотип Синары и QR-код, ведущий на страницу этого арт-объекта. На этом сайте можно посмотреть, где еще установят такие инсталляции.

— Так мы хотим рассказать о городах нашего присутствия и показать жизнь и лица и настроение людей в новом ракурсе на фоне городской достопримечательности и такой рамки, — рассказал Илья Таболин.

Почему выбрали это место?

Кстати, подобных многофункциональных арт-объектов в Центральном районе еще не было. Зато оформлять улицу в новогодней тематике среди крупных компаний уже традиция. Ежегодно организации устанавливают елки, а в этом году — и фоторамку.

— И, самое главное, организации относятся к этому серьезно: это качественно выполненные инсталляции. Они все согласовываются с комитетом архитектуры. По выбору места для этого арт-объекта потратили много времени, — поделился глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Виктор Ереклинцев, глава Центрального района, подтвердил, что подобных многофункциональных арт-объектов в районе еще не устанавливали Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изначально рамку думали поставить у Прокофьева, но это могло нарушить общий архитектурный облик памятника. Также рассматривали варианты на оживленных прогулочных зонах, но и мешать пешеходам тоже не хотели. Поэтому сквер возле ЮУрГУ стал идеальным местом.

— Мы договорились с инициаторами, что пройдет тестирование инсталляции, и посмотрим, как жители ее воспримут. Вообще она может работать круглогодично, потому что не имеет четко выраженной новогодней тематики. Если зайдет и понравится жителям, почему бы не оставить, — размышляет Ереклинцев.

Вечером вместе с уличной иллюминацией будет зажигаться и подсветка внутри этого портала Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таких инсталляций в России нет, но это пока. До конца года планируется установить арки и в других городах присутствия Группы Синара. Это Екатеринбург, Новосибирск, Калуга, Таганрог, Сочи, Верхняя Пышма, Архыз, Людиново и Оренбург.