В центре Челябинска из-за QR-кодов закрывается крупный фитнес-центр

Фитнес-клуб работал с 2017 года. Фото: соцсети

В центре Челябинска на Сони Кривой в конце ноября закрывается двухэтажный спортклуб «Айкон фитнес», который работал с 2017 года. Клиентам уже разослали сообщения о возврате денег, а сотрудники говорят, что все «убило» требование QR-кодов.

— Из-за введения кодов, посещаемость упала на 70%! Нас предупредили, чтобы искали новое место, — рассказал КП-Челябинск один из тренеров клуба.

Вот такие сообщения пришли клиентам

Посетителей клуба просят написать заявление о возврате денег за абонементы.

В самом «Айконе» закрытие не комментируют. Вчера в течение дня администратор ссылалась на управляющего, которого нет на месте, но к вечеру сообщила журналисту «Комсомолки»:

— Ждите официальных заявлений через несколько дней.

Пока собственники (по нашим данным, это владельцы юркомпании «Витакон») не разглашают планов, но, как удалось выяснить КП, речи о возобновлении работы не идет, клуб начал продавать оборудование.

ОФициальных заявлений от собственников еще не было. Фото: соцсети

Владелица сети женских фитнес-клубов FitCurves Ольга Подгорбунских не удивлена такой ситуацией в отрасли.

— Конечно, у нас посещаемость тоже снизилась. Люди боятся, перестали подписываться, насторожились. Ситуация сложная, у нас еще с прошлогоднего локдауна долги не все выплачены, — говорит Ольга Подгорбунских. — Но если в прошлом году была налажена литогенерация (маркетинговая тактика, FitCurves привлекали клиентов «с улицы», — прим. автора), сейчас она не работает, так как люди опасаются.

По словам Ольги Подгорбунских, 80% клиентов и персонала привито, другие — с хорошими антителами.

— Мы не можем прописывать в вакансии требования к полу и отсутствию вредных привычек, но можем делить людей на тех, кто с кодом и кто без? Я считаю, это дискриминацией. Поэтому если что — будем судиться, мы люди воинственные. Для тех, у кого нет кода, мы сделали определенное время для занятий, «зеленый коридор». Считаем, что переболевшим, особенно с поражением легких, без фитнеса сложно.

Вспомнила и Ольга Подгорбунских, как сеть переживала прошлогодний локдаун:

— Мы еле выжили. Помог тогда кредит для пострадавших отраслей. Но и он не покрыл только половину расходов на аренду. Да и далеко не все арендаторы пошли навстречу. Как мы только ни зарабатывали, что сохранить тренеров. Чтобы платить им зарплату, пришлось даже распродавать футболки на рынках, которые остались производства спортивной одежды на складе. В том году мы закрыли один филиал в Металлургическом районе. Именно в тот период было принято решение открывать медицину — многопрофильную клинику.

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