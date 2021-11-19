В Челябинской области снизят налог, чтобы поддержать бизнес

В период ковидных ограничений бизнесу обещают поддержку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области третью неделю действует ограничение на посещение общественных мест (розничная торговля, ТРК, кинотеатры, спортклубы, салоны красоты) без QR-кодов. С 1 декабря по этому правилу начнут работать кафе, пиццерии, бары, рестораны. Мера вынужденная, но необходимая: нет ничего ценнее человеческих жизней.

МАСШТАБНАЯ РАБОТА ПО СНИЖЕНИЮ НАГРУЗКИ

Конечно, сейчас ситуация иная, нежели в прошлом году, когда в регионе был введен режим полного локдауна. Тогда, напомним, благодаря оперативно введенным мерам на федеральном и областном уровнях рынок труда на Южном Урале удалось сохранить, и сейчас экономика Челябинской области вышла на допандемийный уровень.

— В 2020 году для некоторых отраслей произошла приостановка деятельности до четырех месяцев. Однако по итогам года оборот не просто сохранился, но и вырос на 1% по сравнению с 2019 годом. Численность занятых увеличилась больше чем на 10 тыс. человек. В том числе, за счет самозанятых: их в 2020 г. насчитывалось около 34 тыс. человек. Была проведена масштабная работа по снижению фискальной нагрузки на бизнес в пострадавших отраслях, — говорит первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.

— Мы постоянно мониторим ситуацию, — говорит начальник управления развития малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Илья Клюшин. — В апреле этого года мы уже снизили процентные ставки по упрощенной системе налогообложения и расширили перечень видов деятельности для ИП по патентной системе налогообложения. Речь — о туристическом и гостиничном бизнесе, сфере общепита. По решению губернатора в прошлом году для новых малых предприятий введены налоговые каникулы.

ОПЕРАТИВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Челябинский центр «Мой бизнес» предоставляет все меры финансовой поддержки, положенные по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Есть дополнительный пакет мер: кроме финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства по кредитам) предпринимателям помогут консультациями. Действует центр бизнес-инкубирования, где 50 предприятий получают комфортные условия для работы за символическую плату.

По поручению губернатора экономический блок правительства готовит меры поддержки. Ирина Акбашева пояснила:

— Мы мониторим ситуацию: с момента ввода QR-кодов прошло немного времени, надо оценить, насколько мы «проседаем», чтобы можно было оперативно включатся. До конца ноября примем новый пакет мер. В том числе, речь идет о снижении ставки налога на имущество, чтобы собственники помещений снизили плату для арендодателей. Сохранены все действующие меры поддержки.

Многих волнует вопрос возможных послаблений режима ограничений. Первый замглавы минэконома подчеркнула: «Все зависит от нас, от уровня вакцинации. Решение принимает областной оперштаб на основе анализа ситуации».

ЦИФРА

553 млн руб.

предусмотрено в проекте областного бюджета на 2022 г. на поддержку малого и среднего бизнеса. Это на 150 млн руб. больше, чем в нынешнем.

Проект бюджета предусматривает поддержку самозанятых по льготным займам; открытие центров инжиниринга и «Территорий бизнеса» в Верхнем Уфалее, Сатке и Карталах.