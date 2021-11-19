В Курганской области отменяют дистант для школьников и разрешают занятия в спортивных кружках

Школьники в скором времени вернутся за парты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Курганской области снимет часть ограничений, которые были введены в связи с ростом заболеваний коронавирусом. С 22 ноября все школьники с 1 по 11 класс возвращаются к обучению в очном формате. Кроме того, будет разрешено работать культурным учреждениям и проводить спортивные мероприятия и тренировки. Однако в правительстве региона уточнили, что при их посещении действуют ограничения. Заполненность помещения должна не превышать более 50%, а все зауральцы старше 18 лет должны предъявлять на входе документ о прохождении вакцинации либо медоотвод.

Студенты вузов, колледжей и техникумов с 22 ноября переходят на смешанную форму обучения: практические занятия начнут проходить в очном режиме, а теоретические — дистанционно. В таком же формате рекомендовано заниматься и другим образовательным организациям федерального подчинения, которые находятся в регионе.

Также действуют запреты на проведение в организациях общепита развлекательных мероприятий и ограничение по присутствию на банкетах и поминальных обедах не более 10 человек. Гражданам старше 60 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Вход в торговые центры, кафе, рестораны и в салоны красоты разрешен только по QR-кодам.

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