Правильный хэштег и обиды риэлторов: челябинские филологи выступили за изменение свода правил русского языка

Написание новых слов ставит в тупик. Фото: Ксения КОНЮХОВА

Минпросвещения России заявило о том, что пора менять правила языка, которые были приняты еще в 1956 году. У консервативных филологов новость сразу же вызвала опасения, что незыблемые нормы будут нарушены в угоду безграмотным. Филологи Южно-Уральского госуниверситета успокаивают: перемены должны поставить точку в спорных моментах и узаконить написание новых слов, например, «хэштег» или «флешка».

Преподаватели ЮУрГУ уверены, что нововведения упростят написание слов, для которых раньше не было нормы. И спор затрагивает уже не только филологов. По мнению старшего преподавателя Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ Алены Тезиной, необходимость в обновлении свода правил ощущают не только филологи, но и другие специалисты, работающие с текстами.

— Вспомните муки с оформлением слова «риелтор». Каких только вариантов написания мы не видели! А элемент «медиа», невозможно актуальный для наших студентов, изучающих журналистику, массовые коммуникации и филологию, еще три года назад некоторые словари предлагали писать через дефис, а некоторые — слитно. Все это расшатывает правописание, создает напряженность в работе специалистов, связанных с текстами, — рассказала Алена Тезина.

Даже в написании ежедневно употребляющихся слов нет единообразия: «флешка» или «флэшка», «хештег», «хэштег» или «хештэг», «бэкграунд» или «бекграунд» — после принятия нового свода правил все сомнения будут развеяны.

При этом устоявшихся правил русского языка изменения не коснутся. По словам преподавателей ЮУрГУ, выпускникам, которым предстоит сдавать ЕГЭ по русскому языку, не стоит беспокоиться. Новые нормы не будут пока включаться в список заданий ОГЭ и ЕГЭ.

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