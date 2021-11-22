В Челябинске на улице Труда нашли следы от радиации

Территорию, где нашли радиацию, огородили. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске на тротуаре возле дома №22 по улице Труда обнаружили радиацию. Ее замерил с помощью специального прибора инженер-физик Андрей Ожаровский. По его словам, фонят остатки металлического столба, на котором раньше был закреплен баннер.

— Скорее всего, материал столба был использован раньше в нетефпроводы, и внутри этой трубы отложились антинуклиды. Когда спилен столб, я не знаю. Но есть сведения, что это было летом. И люди так по нему ходили [по тротуару] и разносили радионуклиды, — говорит Андрей Ожаровский.

Прибор физика показывает 40 мкЗв/ч. Однако безопасным считается показатель в 0,5 мкЗв/ч. На место происшествия вызвали сотрудников МЧС. Они также зафиксировали превышение радиации.

— На месте происшествия работают сотрудники МЧС и министерства безопасности. Также была привлечена полиция. По предварительным данным, есть превышение радиации на данном участке. Угрозы населению нет, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В настоящий момент сотрудники ведомств решают вопрос, как будет устраняться радиация на участке.

Обновлено в 17:36

В ГУ МЧС по Челябинской области рассказали, что будут делать со следами радиации.

— По улице Труда д.22: специалистами Роспотребнадзора и Специализированной пожарно-спасательной части проведены замеры, радиационный фон превышен, но угрозы для населения нет, территория оцеплена. Спланирована работа по демонтажу остатка столба рекламного щита после проведения установочного совещания, — прокомментировали в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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