Школьникам – достойную зарплату: как челябинский медцентр взял на работу подростков

Школьники в клинике "Олмед" раздавали листовки и выполняли другие поручения Фото: Кирилл САДЫКОВ

Легко нанять сотрудника с хорошим опытом и рекомендациями. Но как быть тем, кто находится в трудной жизненной ситуации и нуждается в работе, но еще не имеет профессии? Например, подростки 14-18 лет из неблагополучных и малоимущих семей. В Челябинске есть компании, которые готовы трудоустраивать школьников в свободное от учебы время. Государство со своей стороны субсидирует им затраты на зарплату. Участником программы Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области стала многопрофильная клиника «Олмед». Директор медцентра Ольга Подгорбунских поделилась с «Комсомолкой» своими впечатлениями.

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ

— Мы давно работаем с Центром занятости населения Челябинска по трудоустройству и обучению сотрудников. Летом нам предложили взять на работу школьников. Мы провели собеседование, так как желающих было много. В итоге отобрали несколько человек, — рассказала Ольга Подгорбунских.

По словам директора медцентра одна из школьниц — 11-классница Ксения — после трех месяцев работы до сих пор помогает в клинике.

— Девочка застенчивая, но молодец, выполняла все поручения: раздавала и расклеивала листовки, развозила документы, освоила медицинскую программу, чтобы записывать пациентов и подтверждать запись к врачам, составила прайс и провела рекламную рассылку. Сейчас мы по мере необходимости привлекаем ее по вечерам к работе, — говорит Ольга Подгорбунских.

Ольга Подгорбунских уверена, что программа содействия трудоустройству выполняет важные задачи — помогает детям из малоимущих семей заработать и попробовать себя в профессии:

— Ксюша способная, вдумчивая, трудолюбивая. Мне кажется, она пойдет в медицину. По крайней мере, говорила, что подумает об этом.

Ольга Подгорбунских уверена: программа содействия трудоустройству подростков выполняет важные задачи Фото: Кирилл САДЫКОВ

ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ

Центры занятости населения Челябинской области уже не первый год работают с предприятиями по трудоустройству людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации: школьников и бывших осужденных. В этом году благодаря программе, по которой работодатель получает субсидию в размере 8 444,77 руб. в месяц на зарплату в течение трех месяцев, устроились на работу уже 324 школьника. На эти цели из бюджета выделено порядка 6,3 млн рублей.

Обычно подростки работают во время каникул и после учебы в будние дни: в сфере ЖКХ и благоустройства, курьерами, промоутерами, администраторами и пр. По закону школьник не может трудиться на полный рабочий день. Но это не мешает компаниям брать их на работу — так предприятия не только получают молодого и полного сил сотрудника, но и дают ему возможность попробовать себя в той или иной профессии.

— Для подростков, которые живут в малообеспеченной, многодетной или наоборот — неполной семье, состоят на учете в ПДН, это способ улучшить свою жизнь, помочь родным справиться с финансовыми сложностями, — объясняет начальник отдела программ и мероприятий в сфере занятости Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Елена Чередникова.

Тем более, финансово помогает государство. Размер субсидии на зарплату рассчитывается пропорционально отработанному времени. Но это не значит, что зарплата школьника будет равна субсидии. Как рассказала Ольга Подгорбунских, подростки, которые у них трудились в рамках программы, получали зарплату на рыночном уровне.

Стать участником программы может любое юридическое лицо (кроме бюджетных) или ИП. Предприятие должно работать на территории Челябинской области и не находится в стадии банкротства. Участники выбираются на конкурсной основе. Расскажем, как проходит отбор. Предприятие подает в ЦЗН (список есть на сайте ГУ по труду и занятости Челябинской области) вакансии. Трудоустраивает по направлению от ЦЗН подростка и отправляет заявку на субсидию в ГУ. После одобрения заявки с компанией заключается соглашение, а субсидию выплачивают после подтверждения трудоустройства и выплаты зарплаты.

Каждое предприятие может внести свой вклад в поддержку социально незащищенных категорий граждан. Возможно, именно работа на вашем предприятии определит дальнейший профессиональный путь ребенка!

Для участия необходимо:

1. Подать в ЦЗН сведения о потребности в необходимых работниках.

2.Трудоустроить граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время, находящихся в трудной жизненной ситуации, по направлению ЦЗН.

3. Предоставить в Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области заявку для участия в отборе на предоставление субсидий.

4. Заключить соглашение с ГУ.

5. Подать заявку на компенсацию расходов на заработную плату.

Адреса Центров занятости населения можно найти на официальном сайте Главное управления.

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области,

г. Челябинск,

ул. Комсомольская, 18-а,

тел.: 8 (351) 261-51-22, 261-51-44, 261-51-19

szn.gov74.ru

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