Красота больше не требует жертв: новые омолаживающие процедуры в косметологии Челябинска

В клинике "Скиф" косметолог поможет решить любую проблему

Челябинки стали отказываться от агрессивных косметологических процедур, которые требуют восстановления. Женщины заявляют, что им важно продолжать вести привычный образ жизни, а не пережидать, когда кожа придет в нормальное состояние. Именно поэтому выбор все чаще падает на аппаратную косметологию. Какие процедуры сегодня в тренде, как за один сеанс вернуть коже сияющий вид и какие процедуры можно сделать к Новому году — об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала врач-дерматолог, косметолог клиники «Скиф» Дина Жиянгулова.

Ведущие эфира — Лидия Андреева и Станислав Гладков.

Л.А.: Какие услуги можно получить в кабинете косметолога?

Д.Ж.: Все косметологические услуги делятся на несколько групп: уходовые, инъекционные и аппаратные. Пример уходовой процедуры — чистка, причем как аппаратная, так и ручная, пилинги по проблеме. Кстати, это миф, что пилинги подходят не всем. Подобрать его можно под любую проблему. Пилинг проводят с помощью аппарата с использованием химического средства. Вопреки распространенному мнению, есть разновидности пилинга, после которых не требуется восстановление кожи. Такие процедуры «быстрой красоты» выручают, когда красивой нужно стать уже сегодня. То, какой вид пилинга подойдет, зависит от цели и проблемы. Это мы обсуждаем с пациентом на консультации. Есть процедуры, более агрессивные, которые требуют подготовки — необходимо адаптировать кожу. И после нужно время для реабилитации. Но и эффект у таких пилингов более продолжительный.

Л.А.: А что пользуется наибольшим спросом? Есть какая-то сезонность?

Д.Ж.: Те процедуры, которые требуют реабилитации, обычно проводятся в осеннее-зимний период. Это связано с активностью солнца, которая может нанести вред коже после процедуры летом. Сейчас мы отмечаем тенденцию, что женщины не хотят выпадать из социума на период реабилитации, они хотят продолжать работать, проводить переговоры и встречи. Поэтому современная косметология идет к тому, чтобы предоставлять такие же эффективные, но менее травматичные процедуры. Этим требованиям отвечает как раз аппаратная косметология, которая набирает все большую популярность.

Л.А.: К кому идти с проблемой — к дерматологу или косметологу? И нужно ли их разделять?

Д.Ж.: В идеале каждый косметолог должен быть дерматологом. Это требует и законодательство. Косметология — более широкое понятие. У косметолога больше возможностей и знаний, он может работать руками, заниматься профилактикой. Тогда как к дерматологу чаще приходят с проблемой, которая требует назначения лекарственных препаратов.

С.Г.: А с какого возраста нужно ходить к косметологу?

Д.Ж.: Это зависит от проблемы, которую мы решаем. Если речь идет об акне, то есть пациенты, которые начинают посещать косметолога с 13-14 лет. Когда мы говорим об эстетических проблемах, возрастных изменениях, например, о распространенных в нашем регионе сосудистых проблемах, то чаще приходят после 25 лет. С этого же возраста рекомендовано посещать косметолога для профилактики возрастных изменений, различных уходовых процедур, которые помогут дольше сохранить кожу здоровой.

Л.А.: Это как наши мамы-бабушки говорят, что природа мудрая, и если не вмешиваться, то и так все будет с лицом хорошо.

Д.Ж.: Не соглашусь с тем, что не стоит вмешиваться в природу. Природную красоту можно и нужно подчеркивать, корректировать недостатки. И я сейчас не об инстаграмных пухлых губах и выточенных скулах.

С.Г.: Есть ли мода на косметологические процедуры?

Д.Ж.: Повторюсь, в тренде сейчас аппаратная косметология, которая позволяет восстановить физиологические процессы в организме. Мода — на натурель. Чтобы кожа была здоровой и молодой, на помощь приходят достижения косметологии. Например, наша клиника «Скиф» недавно приобрела аппаратуру для новой процедуры — фотодинамики. Процедура пришла в косметологию из онкологии. Ее суть заключается в том, что мы наносим на кожу спецсредство, которое отмечает неправильно работающие клеточки на коже. Например, сальные железы, которые со сбоем вырабатывают кожное сало и становятся причиной высыпаний и акне. Или сосуды — причина красноты на лице, пигментные клетки. Далее мы надеваем клиенту на лицо специальную маску и, используя разный спектр света, воздействуем на помеченные клеточки. Свет, работает с клетками на разной глубине, уничтожает помеченные, а здоровые остаются и делятся дальше.

С.Г.: Расскажите, пожалуйста, о процедуре аквапилинг.

Д.Ж.: Аквапилинг — это аппаратная процедура, вакуумная чистка лица при помощи различных сывороток. Суть в том, что мы поочередно используем сыворотки с разным составом в зависимости от проблемы. Аквапилинг дает глубокую очистку кожи от мертвых роговых клеток, пыли и токсинов. В Россию он пришел из Америки, где называется «Голливудская чистка», так как чаще всего применяется перед съемками. После аквапилинга кожа сразу выглядит здоровой и отдохнувшей. Это, скорее, экспресс-процедура, которую можно сделать, например, перед Новым годом. Но, если пройти курс аквапилинга, комбинируя с другими процедурами, эффект сохраниться дольше.

С.Г.: Сегодня очень часто косметические процедуры «переезжают» на дом. Насколько это безопасно?

Д.Ж.: Дома невозможно создать такие же условия стерильности и безопасности, как в клинике. К тому же косметические процедуры на дому бесконтрольны, пациент не знает, когда нужно остановиться, какие могут быть противопоказания. Часто бывает, что последствия потом приходится исправлять в кабинете.

Л.А.: А что же тогда можно делать дома? Как вообще подбирать домашний уход?

Д.Ж.: Домашний уход очень важен. К косметологу пациент приходит раз в месяц в лучшем случае, а дома ухаживает за кожей ежедневно. Эффект от такого ухода зависит от того, какую косметику вы используете. Есть профессиональная косметика — она не продается в супермаркетах, так как в ее составе активные компоненты, которые при неправильном использовании могут навредить. Такие средства назначает врач, так как они лечат проблему. И продается профессиональная косметика в медцентрах через официального дистрибутора. Главная задача производителей продуктов, которые продаются в масс-маркете, чтобы покупатель себе не навредил. Поэтому после использования такой косметики в худшем случае — ничего не произойдет, в лучшем — будет небольшой эффект.

Л.А.: А во время консультации косметолог может помочь подобрать грамотный домашний уход?

Д.Ж.: Каждая консультация независимо от проблемы заканчивается рекомендацией по домашнему уходу. На консультации мы оцениваем тип кожи, тип старения и фототип клиента, даем рекомендации по уходу, косметическим процедурам, питанию, питьевому режиму, двигательной активности, витаминам и дополнительным врачебным консультациям, если они необходимы.

С.Г.: Дина, а мужчины на процедуры к косметологам ходят? Или наши челябинские мужчины слишком суровы для этого?

Д.Ж.: Мужчины в последнее время стали чаще посещать косметолога. В основном приходят с проблемами, например, на чистку лица, но и интерес к инъекциям растет. Мужчины тоже хотят выглядеть ухоженно и не стареть. Особенно это касается мужчин, которые занимают высокую должность. Они более внимательно следят за собой и чаще занимаются исправлением возрастных изменений.

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