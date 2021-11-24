Каким будет главный финансовый документ Челябинской области

На развитие транспортной инфраструктуры в 2022 году направят более 10 млрд рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Проект областного бюджета готовятся принять депутаты Законодательного собрания Челябинской области на ближайшем заседании. Документ обсудили на комитетах регионального парламента.

— Главная тема повестки сегодня — региональный бюджет на следующий год и плановый период 2023- 2024 годов, — отметил спикер Александр Лазарев. — 25 ноября на заседании Законодательного собрания рассмотрим областной бюджет в первом чтении. В декабре главный финансовый документ, по которому будет жить Челябинская область в ближайшие годы, пройдет процедуру второго и третьего чтений.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

В 2022 году на реализацию государственной программы Челябинской области «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области» из бюджета будет направлено 578,8 млн рублей. Это в 2,4 раза больше, чем в 2021 году. Поддержка предприятий обсуждалась на комитете по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.

В следующем году впервые финансирование получат промышленные предприятия региона, которые занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. Также промышленникам возместят часть затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями и на приобретение нового оборудования.

Существенно увеличены бюджетные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры. Более 6,5 миллиардов рублей из федерального бюджета направят на модернизацию троллейбусной сети и строительство новых трамвайных линий в Челябинске. 490 миллионов рублей запланировано на развитие транспортной инфраструктуры других муниципальных образований, в том числе на обустройство 60 трамвайных остановочных пунктов, доступных для маломобильных групп населения. Продолжится работа по обособлению трамвайных путей и организации выделенных полос движения.

На средства областного бюджета будут поддержаны социально значимые маршруты. Это также новая статья расходов. На организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городах и районах области запланировано более 2,5 миллиардов рублей. Средства обеспечат работу 136 маршрутов на территории Челябинской агломерации, а также 51 муниципального маршрута городского электрического транспорта, 96 муниципальных и 20 межмуниципальных маршрутов автомобильного транспорта.

— Впервые социально-значимые муниципальные маршруты по регулируемым тарифам будут субсидированы, — прокомментировал первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Владимир Перезолов. — Депутаты Законодательного собрания обсуждали эту тему весной. Из-за пандемии пассажиропоток уменьшился, и перевозчики отказывались выполнять убыточные рейсы. Сейчас этот вопрос будет решен.

В 2022 году продолжится финансирование программы «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области». Почти 4 миллиарда рублей направят, в том числе на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в связи с установлением льготных тарифов на тепловую энергию для населения.

ПРИОРИТЕТ ЭКОЛОГИИ

Поддержал проект закона «Об областном бюджете» и комитет по экологии и природопользованию. Многие статьи расходов по экологическому направлению будут увеличены.

На государственную программу «Охрана окружающей среды Челябинской области» предусмотрено 1 млрд 215 млн рублей, из них средства областного бюджета составляют 977 млн рублей. Это 138% к запланированному на 1 января 2021 года.

Финансирование подпрограммы «Охрана атмосферного воздуха» увеличилось на 76,5 млн рублей. Средства пойдут на совершенствование системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, приобретение стационарного поста и передвижной лаборатории.

Рекультивация свалок в нескольких городах области предусмотрена региональным проектом «Чистая страна». В 2022-2024 годах работа в этом направлении начнется в Верхнем Уфалее, Троицке, Магнитогорске, Златоусте, Озерске, Карталинском, Ашинском и ряде других районов. Будут продолжены работы по очистке и рекультивации земельного участка, загрязненного мазутом в Златоусте.

— Депутаты рекомендовали министерству экологии области своевременно привлекать средства федерального бюджета на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов, — подчеркнул председатель комитета Михаил Махов.

Увеличится финансирование программы «Охрана водных объектов на территории Челябинской области» на 31,4 млн рублей. Средства пойдут на восстановление и экологическую реабилитацию, научные исследования Шершневского водохранилища, озер Большой Кисегач, Табанкуль и других водоемов.

Закономерно дополнительные средства направят на программу «Обеспечение пожарной безопасности Челябинской области». Огонь, спаливший этим летом жилые дома в поселке Джабык, показал, что систему охраны населенных пунктов и лесов необходимо усилить. 142 млн рублей пойдут на создание двух новых областных пожарных частей в Карталинском и Кизильском районах. Также будут приобретены 12 новых автоцистерн и сборно-разборное здание пожарного депо в селе Багаряк Каслинского района.

В Челябинской области усилят пожарную охрану поселков. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ

На 17% увеличилось финансирование сельского хозяйства Челябинской области. В бюджете на 2022 год заложено 3,2 млрд рублей, большая часть из которых — за счет средств областного бюджета. Расходы депутаты утвердили на комитете по аграрной политике.

Средства на поддержку фермеров, развитие сельской кооперации и сельского туризма предусмотрены по госпрограмме «Развитие малых форм хозяйствования в Челябинской области».

Более 500 млн рублей получит государственная ветеринарная служба, в том числе на строительство и реконструкцию, содержание приютов для животных.

316 млн рублей из областного бюджета будет направлено главному управлению лесами. Это в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.

— Сумма, выделенная на лесное хозяйство региона на 2022 год, стала самой высокой за многие годы, — отметили руководители главного управления лесами.

В первом чтении областной бюджет депутаты будут рассматривать на заседании 25 ноября.