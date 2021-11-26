В Челябинской области продолжается кампания по вакцинации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинскую область поступила большая партия вакцины против коронавируса. Запас составляет более 400 тыс. доз. В том числе, 90 тыс. доз — однокомпонентного препарата «Спутник Лайт». Как подчеркнул губернатор Алексей Текслер, сейчас партия распределяется по территории области.

Лидеры вакцинации (привито более 60% жителей): Верхнеуральский район, Магнитогорск, Кыштым, Пласт, Карталы, Карабаш, Челябинск, Каслинский и Еткульский районы.

За низкие темпы прививочной кампании губернатор раскритиковал глав Брединского, Троицкого, Еманжелинского, Еткульского, Агаповского районов, Троицка, Златоуста, Миасса. Алексей Текслер подчеркнул: все зависит от личной включенности руководителя в тему. Например, в Магнитогорске вакцинация на контроле мэра города и руководства градообразующего предприятия — ММК.

До 11 декабря согласно постановления главного государственного врача по Челябинской области, должна завершиться вакцинация категорий, для которых она обязательна — медики, учителя, работники сферы торговли и услуг, госслужащих и ряда других категорий.

— Прошу глав обратить на это особое внимание, провести дополнительную информационную кампанию, отработать вопрос с работниками и работодателями, — отметил губернатор.

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

До новогодних праздников остается чуть больше месяца. До середины декабря Челябинская область должна достичь плановых показателей вакцинации в 80% для формирования коллективного иммунитета, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости в праздничные дни. С 1 декабря по 9 января вход во все учреждения общепита будет возможен только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

Требования QR-кодов сохраняется при посещении культурных, спортивных мер, в объектах торговли площадью более 400 кв м, в спортзалах и бассейнах в регионе сохранится.

— Надеюсь, нам не придется вводить более строгие ограничения. Продолжим мониторинг ситуации, — сказал Алексей Текслер.

Южный Урал получил партию вакцины "Спутник Лайт". Фото: Андрей АБРАМОВ

О ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА

Губернатор прокомментировал работу бизнеса в период введенных ограничений. Государством предусмотрены меры поддержки малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Например, субсидиями на нерабочие дни. На 22 ноября по этому направлению выплачено в Челябинской области более 500 млн руб. Это безвозмездные средства. Количество работников, по которым произведена выплата — более 43,6 тыс. человек. Выплаты продолжатся до середины декабря.

Действует программа льготного кредитования бизнеса при условии сохранения рабочих мест. Банками в Челябинской области уже одобрено 344 заявки на 1,5 млрд руб. Помощь бизнесу будут оказывать и дальше. Экономический блок правительства мониторит ситуацию. В частности, прорабатывается вопрос введения льготы по налогу на имущество.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

Бизнес у нас работает. В отличие от других регионов, даже во внерабочие дни мы не вводили тотальных ограничений. На протяжении полутора лет, пока идет пандемия, вводившиеся ограничения всегда были соразмерны ситуации, были аккуратными и предсказуемыми. У бизнеса было время подготовиться, обратиться за мерами поддержки, которые вводились параллельно с ограничениями.

Важно понимать, что задача вакцинации — общая, в том числе, и для бизнеса во всех сферах. Пока доля вакцинированного населения в Челябинской области ниже общероссийского. Другой действенной альтернативы прививке нет.

ЦИФРА

1 млн 380 тыс. жителей

в Челябинской области привиты первым компонентом вакцины. Полностью привиты 1 млн 112 тыс. человек. Ревакцинировались 128 тыс. южноуральцев.

Открыты круглосуточные пункты вакцинации, центральные пункты действуют в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Кыштыме.

В выходные вакцинальные бригады работают в ТРК, где есть отдельный вход. Продолжается вакцинация против гриппа.

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