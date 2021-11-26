Челябинская область вырастит больше картофеля и овощей

Челябинская области вырастит больше картофеля и овощей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южный Урал возвращает в сельхозоборот залежные земли: плюс 5,5 тыс. га в нынешнем году и почти в два раза больше распашут будущей весной. Учитывая рост цен на картофель и овощи вместе с традиционно высоким спросом на них, губернатор Алексей Текслер поставил в следующем году задачу увеличить площади посадок.

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ

Увеличение посадочной площади поможет не только снизить цену на картофель и овощи, но и сделать налогообложение на селе эффективным. Земля должна работать и приносить доход, подчеркнул глава региона.

К 2025 г. планируется увеличить годовой сбор картофеля по отношению к нынешнему на 35 тыс. т, овощей — на 16 тыс. т.

Министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин отметил, что в следующем году площади посадки овощей открытого грунта вырастут на 22% (+251 га). Вырастут и площади орошаемых земель: важно противостоять возможной засухе.

Кстати, в этом году, несмотря на сложные погодные условия, Челябинская область собрала хороший урожай зерна — в хранилища заложено 1 млн 200 тыс. тонн, что на 37 тыс. т больше прошлогодних показателей. Мы вырастили в достаточном количестве картофеля, овощей. Уродились масличные: впервые собрано 197 тыс. тонн. Подсолнечник, лен, рапс — экспортный потенциал региона, и клин посевов только растет.

ПЕРЕЗИМОВАТЬ, СОХРАНИВ СКОТ

Для нормальной зимовки мясного и молочного стада, для успешного прохождения посевной будущей весной по решению губернатора Алексея Текслера пострадавшим от засухи хозяйствам региона будут выплачено дополнительно полмиллиарда субсидий на приобретение кормов (300 млн рублей) и заготовку семенного фонда (200 млн руб.).

Глава крестьянского хозяйства «Урал» из Карталов Сагымбай Рахимов, в котором трудится 50 человек, подтвердил: без господдержки зиму не пережить. Засуха треплет район уже третий год, и только с помощью правительства удастся в других регионах купить корма. И семенной фонд пополнить, чтобы провести весной посевную.

Директор крестьянского хозяйства Айдархан Карсакбаев из Агаповского района заявил, что деньги, выделенные губернатором, — хорошее подспорье для покупки семян. В хозяйстве не планируют сокращать площади посевных.

Как заявил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, принятые меры помощи позволят региону перезимовать, сохранив молочное и мясное стало. Губернатор поручил глава минсельхоза контролировать вопросы доведения средств до получателей и приобретения кормов и зерна.

Для хорошего урожая требуется подкормка почвы минеральными удобрениями. По решению губернатора в проекте бюджета на следующий год увеличено финансирование покупки минеральных удобрений в 2 раза — со 100 млн руб. до 200 млн.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

Помимо областных средств в 500 млн руб., благодаря обращению правительства области в федеральное правительство, нашему региону выделено на закупку кормов для молочного животноводства еще 104 млн руб.

Министерству сельского хозяйства поручаю все субсидии оперативно довести до получателей, чтобы уже в этом году часть средств была потрачена на нужные цели.

ЦИФРА

314 млн руб. направят из областного бюджета на покупку новой сельхозтехники для аграриев Южного Урала. Средства беспрецедентные, в 3,6 раза больше, чем в нынешнем. В дальнейшем из областного бюджета на техническое перевооружение АПК будет направляться не менее 201 млн руб. ежегодно.

Федеральный бюджет больше не предусматривает субсидий на масличные, зерновые и картофель, в региональном бюджете по решению губернатора сохранятся эти меры поддержки.

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