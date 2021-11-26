Профком ЧТЗ-УРАЛТРАК: Нельзя допустить социальной напряженности в коллективе

Состояние спецодежды и обуви у работников в цехах и на участках ЧТЗ не выдерживает никакой критики. Фото профком ЧТЗ-УРАЛТРАК.

Вопросы, связанные с охраной труда, с созданием условия для профессиональной деятельности на предприятиях, исполнением соответствующих нормативных актов и постановлений региональных и федеральных структур, — все это одна из главных задач работодателя. Однако, как показывает практика, далеко не всегда эти вопросы и задачи решаются именно в пользу работников предприятий. Это касается всех видов работ, в том числе, и вредных производств. В этой связи работа профсоюзных организаций становится важнейшим звеном, тем рычагом, который помогает отстаивать права работников.

20 ПАР НА 200 ЧЕЛОВЕК

Профсоюзный комитет Первичной профсоюзной организации работников ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК», профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации, основываясь, в том числе, на положениях принятого на предприятии коллективного договора настойчиво требует от работодателей исполнения обязательств в отношении обеспечения работников средствами индивидуальной защиты: спецодеждой, обувью и иными инструментами индивидуального пользования, которые могут быть задействованы в целях защиты сотрудника от воздействия вредных и опасных факторов.

После многочисленных жалоб работников ЧТЗ и после поручения генерального директора АО «Концерн «Уралвагонзавод», профком ЧТЗ-УРАЛТРАК, совместно с руководителями отдела промышленной безопасности концерна, специалистами по охране труда АО «НПО «Электромашина» в середине лета этого года провели проверку, которая касалась обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

— В ходе проверки мы побывали в цехах и на участках кузнечного, цветнолитейного, инструментального производств, на производстве дизельных двигателей. Провели необходимую работу в Управлении промышленной безопасности. Было видно, что работники полностью не обеспечены спецодеждой, специальной обувью. Были нарушены сроки выдачи ботинок, костюмов, фартуков. По словам работников завода и мастеров, отдельные виды обуви и спецодежды им приходилось и приходится приобретать за свой счет. В большинстве случаев обувь не выдавалась с 2019 года. Частично ее выдавали в первом квартале этого года, но из расчета 20 пар на подразделение, а в среднем в них работают более 200 человек. Были и такие случаи, когда спецодежда, спецобувь и СИЗы не выдавались новым сотрудникам. При этом люди на заводе работали уже почти по полгода. Мы довели всю необходимую информацию до работников цехов и участков, объяснив их права в части обеспечения средствами индивидуальной защиты, — рассказал председатель профкома ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Олег Косых.

КТО ПЕРВЫЙ, ТОТ И ПОЛУЧИЛ

В ходе проверки также выяснилось, что заявки на обеспечение средствами индивидуальной защиты подаются без согласования с Управлением промышленной безопасности. Зачастую это приводит к закупке СИЗ, острой потребности в которых на данный момент нет, либо тех размеров, которые не используются.

Закупки нередко осуществляются исходя из цены, качество при этом не учитывается. Технические задания на закупку составляется формально. В результате этого закупленная спецодежда и спецобувь теряет свои свойства в течение 3-6 месяцев.

При поступлении закупленных СИЗ на склад предприятия, распределение осуществляется по принципу, кто первый, то и получил.

Информация о количестве выданных и возвращенных СИЗ ведется не в полном объеме. Сдача СИЗ, по истечению срока носки, на склад не производится. Также отсутствует информация о выдаче перчаток, рукавиц (выдача осуществляется мастеру общим количеством).

По результатам проверки был профсоюзный комитет посчитал необходимым (выдержки из доклада)

— Создать план первоочередных мероприятий по обеспечению работников СИЗ, в котором отразитъ разработку (переработку)

нормативных документов, организацию закупки первоочередных СИЗ, порядок их выдачи.

— Организовать работу по пересмотру внутренних норм (справочник категорий средств индивидуальной защиты работников ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»)

— Создать номенклатуру специальной обуви, надлежащего качества и обеспечить спецодеждой вновь принимаемых работников

— организовать входной контроль закупленных сиз, созданной комиссией

— организовать перспективное планирование потребности СИЗ на 2022 год.

Состояние спецодежды и обуви у работников в цехах и на участках ЧТЗ не выдерживает никакой критики. Фото профком ЧТЗ-УРАЛТРАК.

ВМЕСТО РЕШЕНИЯ — ОТПИСКИ

Проверка со стороны профсоюзного комитета, постановление профкома, как показала практика, не возымели действия. Хотя эта проверка была инициирована гендиректором АО «Концерн «Уралвагонзавод». Вместо решения вопроса в профком поступали одни отписки.

В ноябре этого года профком завода выходит к руководству с еще одним постановлением, которое касалась итогов проверки обеспеченности сотрудников СИЗ. Работники по прежнему работают в изношенной, давно требующей замены одежде или приобретают ее за свой счет.

Из 16 млн рублей, выделенных на приобретение СИЗ, в 2021 году было закуплено СИЗ лишь на 6 млн. Это грубое нарушение трудового законодательства и положений коллективного договора со стороны администрации ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». На фотографиях из цехов ЧТЗ, которые были предоставлены редакции «Комсомольской правды», видно насколько сильно изношена спецодежда и обувь работников завода, в том числе, и тех, кто связан со сварочными работами.. Все только издалека напоминает спецодежду, и это не выдерживает никакой критики.

— Требования профкома в области обеспечения безопасности труда работников игнорируются. Это фактически означает отказ от реализации принципов социального партнерства и реального сотрудничества, — отмечает Олег Косых.

ОБРАЩЕНИЯ К РУКОВОДИТЕЛЯМ

Для решения проблемы профком предпринял шаги к административному воздействию на руководство ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и АО «Концерн «Уралвагонзавод» со стороны руководства Корпорации «Ростех». Направлены обращения в Инспекцию по труду, Отраслевую и Челябинскую областную трехстороннюю комиссии по реryлированию социально- трудовых отношений, Губернатору Челябинской области. Подготовлены и направлены от имени трудового коллектива соответствующие обращения генеральному директору Государственной корпорации «Ростех» (Уралвагонзавод входит ГК «Ростех») С.В. Чемезову, генеральному директору АО «Концерн «Уралвагонзавод» А.В. Потапову.

— В своих обращениях от имени трудового коллектива мы указываем на то, что с 2019 года финансирование закупок по отношению к нормативам ежегодно составляло не более 40 процентов, что в коллективах создается атмосфера безнадежности, недоверия руководству (директора завода меняются едва ли не каждый год), социальной напряженности. И это на предприятии, которое выполняет, в том числе, и гособоронзаказ. Общепринятые корпоративные возможности, вероятно, не относятся к коллективу ЧТЗ. Неужели завод просто хотят уничтожить. Это недопустимо, поскольку противоречит интересам города, области и государства, — подчеркивает Олег Косых.

После прошедшей 24 ноября отчетной заводской профсоюзной конференции было принято решение направить обращение на имя губернатора Челябинской области Алексея Текслера (правительство области является одним из собственников ООО»ЧТЗ-УРАЛТРАК»). В нем сказано, что на предприятии падает уровень производства, проводятся мероприятия, которые еще больше ухудшают положения работников, в том числе, и в области охраны труда. Завод покидают наиболее квалифицированные специалисты. В тоже время завод еще обладает необходимыми производственными и людскими ресурсами для успешной работы.

Профсоюзная организация считает, что Челябинский тракторный завод нужен нашей области и государству, поэтому коллектив завода вправе рассчитывать на принятие конкретных эффективных мер со стороны Правительства Челябинской области для решения накопившихся на заводе проблем.

ДЛЯ СПРАВКИ

Из ТК РФ Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами. Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену.

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