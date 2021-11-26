Челябинск принимает эстафету премии «Чистый воздух»

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Основными темами для обсуждения стали комплексная экологическая программа «Чистая страна», инвестиции предприятий в перевооружение и снижение выбросов, а также разработка программы «Зеленый город».

Напомним, национальная экологическая премия «Чистый воздух» — это профессиональная награда, которой отметят лучшие экологические практики компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России. Генеральный спонсор национальной экологической премии «Чистый воздух — 2021» — Россельхозбанк..

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев рассказал, что в федеральном проекте «Чистая страна» участвуют Челябинск и Магнитогорск.

— За два года работы мы добились хороших результатов, — говорит министр. — В Челябинске снизили объем выбросов с 144,2 тысячи тонн до 121,4 тысячи тонн. В Магнитогорске выбросов стало на 11,7 процента меньше. По завершении проекта к концу 2024 года объем выбросов в Челябинске снизится на 31 процент, в Магнитогорске — на 22.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Компания «Мечел» с 2003 года вложила 84 миллиарда рублей инвестиций в модернизацию челябинских предприятий (Челябинский металлургический комбинат, завод «Мечел-Кокс» и др.), в том числе 12 миллиардов — в природоохранные мероприятия. Несколько лет назад «Мечел» начал масштабную программу по снижению выбросов в рамках соглашений с властями региона.

Как рассказал на пресс-конференции директор департамента по экологии и природоохранной деятельности компании «Мечел» Олег Долматов, инвестиции во все природоохранные проекты «Мечела» в Челябинске до 2024 года составят 14,5 млрд рублей. По результатам выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизятся на 15 тыс. тонн в год.

На Челябинском металлургическом комбинате уже модернизирован ряд важных агрегатов. В 2020 г. на ЧМК заменили конвертер № 1 для выплавки стали, смонтировали современную трехступенчатую систему газоочистки, что позволило на треть снизить объем выбросов в атмосферу. Капитально отремонтировали доменную печь № 4. В стадии реализации — строительство аспирации литейного двора этой печи. В 2021 г. завершен капитальный ремонт методической печи № 3.

На заводе «Мечел-Кокс» проведено техническое перевооружение бензольного отделения с внедрением оборотного цикла охлаждения технической воды без контакта с атмосферным воздухом. Это позволило полностью ликвидировать крупные источники выбросов бензола, фенола, нафталина, сероводорода. Обновлена коксовая батарея № 8 с применением системы газоотводящих стояков и бездымной загрузки угля.

Олег Долматов также подчеркнул, что «Мечел» работает над формированием низкоуглеродной повестки. Совместно с МВТУ им. Баумана активно осуществляется взаимодействие в сфере углеродного регулирования и решения экологических задач, стоящих перед компанией.

По оценке Минприроды, проект «Чистая страна» находится на пике реализации. И уже предполагается расширение эксперимента еще на 10 регионов. Но, тут как говорится в известной пословице, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Не все главы регионов справляются с поставленной задачей. И, прежде всего, по причине нехватки средств.

— Исполнение целей и задач проекта «Чистый воздух» в части модернизации производств и процессов в установленные сроки требует значительных финансовых и организационных ресурсов, реализация которых невозможна без привлечения внебюджетного финансирования, — считает руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования АО «Россельхозбанк» Наталья Худякова. — Россельхозбанк готов оказывать поддержку проектам, которые позволят повысить качество атмосферного воздуха и в целом благотворно повлиять на уровень жизни людей на территории городов и сельских поселений. И в настоящее время Банком совместно с Минприроды России прорабатываются механизмы поддержки инвестиционных проектов в рамках федеральных проектов нацпроекта «Экология».