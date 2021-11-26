В Челябинской области наградили шестилетнего мальчика за спасение младшего брата во время пожара

Юный Альгиз Биксантаев в одиночку спас своего младшего брата из горящего дома. Фото: ЗСО Челябинской области.

В Челябинской области наградили шестилетнего мальчика Альгиза Биксантаева за спасение своего младшего брата из горящего дома. Юный герой получил медаль «За проявленное мужество» и нагрудный знак «Горячее сердце» в рамках всероссийского мероприятия Совета Федерации.

Эта история произошла в декабре прошлого года в челябинском поселке Ишалино. В тот злополучный день мама отлучилась по делам к соседке и оставила детей одних дома. Альгиз играл в телефоне и увидел, как загорелся газовый котел. Первым делом мальчик бросился тушить пожар, но у него ничего не вышло. Тогда он побежал искать своего младшего брата Айдана, который от испуга спрятался за диваном. Альгиз взял его за руки и вывел из горящего дома на улицу. А уже там он начал кричать и звать взрослых на помощь. Мать увидела своих детей без верхней одежды из окна соседского дома. Она сразу поняла, что произошло что-то неладное и поспешила домой.

Пожар уничтожил практически в доме все. Из имущества остались только одни документы. Однако благодаря грамотным действиям Альгиза в семье не произошло более ужасной трагедии. Родители гордятся своим сыном. Ну а сам Альгиз героям себя не считает - ведь настоящий мужчина по-другому поступить и не мог!

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