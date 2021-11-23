На уроки в комфорте и безопасности: Челябинская область обновляет парк школьных автобусов

По решению губернатора Алексея Текслера в регионе обновляется парк школьных автобусов. Фото: Ольга АНТОНОВА

По решению губернатора в Челябинской области обновляется парк школьных автобусов. Тема важная: за исключением Трехгорного и Локомотивного, во всех районах региона есть подвоз детей на уроки и до дома.

На днях муниципалитеты получили школьный транспорт — 33 новых автобуса «ПАЗ» и шесть «Газелей». Без детской спецтехники никак: иной раз дорога до парты занимает полчаса и больше.

Машины закуплены по федеральному проекту «Школьный автобус». Кроме того, они приобретаются за счет областного бюджета, по госпрограмме «Развитие образования в Челябинской области». Благодаря этому в нынешнем году 11 муниципалитетов получили 26 автобусов.

Новые машины выстроились на площади Революции в Челябинске: отсюда их забирали главы районов, директора школ и водители.

НЕСКОЛЬКО РЕЙСОВ В ДЕНЬ

— Мы приехали за тремя новыми машинами и очень рады. У меня на подвозе 40 детей — от первоклашек до выпускников, делаем каждый день два рейса. Потому без автобуса как без рук. Старших мы привозим первым рейсом, к 8.00; малышей — через час. И наше расстояние небольшое — 10 км от дома до школы, а в других поселках Брединского района ребятишки по 50 км каждый день туда-обратно преодолевают. Дороги у нас хорошие, но без автобусов никак, — говорит Елена Мелехова, директор Рымникской средней школы Брединского района.

Новые машины готовы к работе. Фото: Ольга АНТОНОВА

В Кунашакском районе в 14 школ каждый день ездит на уроки 651 ребенок, или пятая часть от общего числа учеников. Из 30 поселков детей забирают утром и привозят вечером. Самое далекое расстояние — 32 км. А автобусов — 28. Приходилось перегружать имеющиеся. С техникой всякое бывает, а дети ждут. Сейчас район получил недостающие «ПАЗы». Два детских автобуса в парке муниципалитета требуют замены по сроку, но их состояние нормальное, работают без сбоев.

— Замечательно, что району обновляют подвижной состав общественного транспорта. В прошлом году для нас купили четыре новых пассажирских автобуса для муниципальных перевозок. Около 30 лет такого события не было, мы подержанный транспорт покупали, — говорит глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов.

НЕ ЗАМЕРНУТ В ДОРОГЕ

Глава Кунашакского района сообщил, что район полностью готов к зимней уборке дорог:

— С учетом опыта борьбы с последствиями бурана, обрушившегося на Южный Урал в феврале, купили тяжелый фронтальный погрузчик для своевременной расчистки дорог. Есть грейдеры, самосвалы, мелкая коммунальная техника для уборки тротуаров.

Водитель школьного автобуса Руслан Кашшапов новым автобусом доволен: есть Глонасс, тахограф, тормоза надежные, двигатель — инжекторный. Портфели и рюкзаки поместятся в специальное отделение. За комфортную температуру в салоне и кабине водителя отвечают три печки.

Губернатор Алексей Текслер осмотрел технику, поговорил с руководителями районов. Программа обновления школьного автопарка продолжится в 2022 году: только за счет областного бюджета закупят 34 автобуса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

Вопрос безопасного подвоза детей — ключевой, последние несколько лет мы активно занимаемся обновлением автобусного парка. В 2019 — 21 гг. обновили 35% подвижного состава, и будем активно работать дальше. В этом году по всем программам мы получили 65 автобусов, 26 из них уже вышли на линии, и передаем еще 39 машин.

Я поговорил с главами, где-то еще остается проблематика, обновление парка продолжится: более 100 автобусов купим в 2022 году. Обновление парка автобусов в районах — вопрос важнейший, образование должно быть доступным для всех.

Поговорили с главами муниципалитетов и о содержании дорог — они должны быть качественно убраны. Обращаем внимание на все аспекты безопасности детей.

ЦИФРА

563 школьных автобуса каждый день возят более 18 тыс. школьников в Челябинской области на уроки и домой. Машины рассчитаны на 23 ребенка и одного сопровождающего. Летом автопарк работает на перевозку детей к местам загородного отдыха, на соревнования, на экскурсии. Машины с детьми в таких случаях сопровождают экипажи ГИБДД.

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