«Послышалась тревожность»: одинокие челябинцы отдают квартиры благотворительным фондам

Помочь благотворительным фондам можно разными способами, в том числе и передать жилье Фото: Александр ГЛУЗ

Впервые за 30 лет работы благотворительного фонда помощи онкобольным детям «Искорка» им поступило предложение пожертвовать недвижимость. Удивительно, но за последние два месяца сразу две одинокие челябинки высказали такое пожелание. Законно ли это и почему директор фонда еще сомневается — читайте в материале КП-Челябинск.

— Сначала к нам обратилась 49-летняя челябинка Елена, у которой нет семьи и конфликты с родственниками. Она нашла информацию о нас и предложила завещать Фонду свою долю в квартире. Она не смертельно больна и довольно молода, поэтому логично, что я задала вопрос — почему? Она ответила, что никто не знает дату своего ухода, и любой здравомыслящий человек должен подумать при жизни, что он оставить после себя. Тех, кому бы она доверила свою недвижимость, нет и, завещая свою долю, она решила помочь тем, кто поддерживает людей в остром периоде, — рассказала КП-Челябинск директор фонда «Искорка» Татьяна Сачко. — Мы долго говорили, и мне послышалась тревожность в связи с обострением эпидемиологической ситуации. Какое отчаяние внутри на жизненную ситуацию.

Как рассказала Татьяна Сачко, у нее были определенные опасения за здоровье и здравомыслие женщины, поэтому важно было прояснить вопрос — угрожает ли Елене что-то?

— Она ответила, что нет. Но положение нестабильное, нет постоянного заработка, так как Елена не может выполнять работу, которую ей предлагают. Я начала искать фонды, которые помогают одиноким, но не престарелым людям, и не нашла. У нас помогают всем, но именно для этой категории граждан, которые нуждаются в психоэмоциональной поддержке, нет, — говорит Татьяна Сачко. — Это немного другое поколение, которое с опасением встречает предложения сходить к психологу. Они считают, что справятся сами. Даже с продуктовой помощью нужно быть очень аккуратными — зачастую, она может казаться навящевой и подозрительной.

Несмотря на долгое обсуждение, Елена была настроена передать свою недвижимость в дар «Искорке». Она даже заранее проконсультировалась у риелторов и нотариусов, как быть в случае ее ухода с мамой, которая тоже проживает в квартире и имеет там долю. По словам Татьяны Сачко, те разъяснили женщине, что при вступлении в наследство Фонд может приобрести второму собственнику другое жилье, а это продать или использовать согласно уставу благотворительной организации.

— Сначала этот вопрос мы поставили на паузу, чтобы и Елена могла еще раз взвесить свое решение, и мы собрали мнения коллег из других фондов, которые уже принимали в дар недвижимость. Но буквально на днях к нам обратилась еще одна женщина с аналогичным запросом, — говорит директор «Искорки». — Она пришла в Фонд на «разведку»: узнать, кому мы помогаем и готовы ли мы принять такую помощь.

Жертвовательницей оказалась челябинка 65-68 лет. Как и Елена, она вполне энергична и здорова.

— Она рассказала, что хочет в здравом уме принять решение относительно недвижимости, которую имеет. Чтобы ее имущество пошло на пользу чему-то общественно-значимому, — объясняет Татьяна Сачко.

В «Искорке» рассказали, что никаких конкретных решений по предложениям одиноких челябинок еще не принято.

— Я пока обдумываю варианты, консультируюсь. Здесь самое главное не навредить и учесть репутационные риски, ведь в первом случае нам придется вступать в отношения с родственниками, а это работа юристов. Коллеги говорят, что в благотворительных фондах есть практика передачи недвижимости в дар. И после второго обращения, стало понятно, что появляется новая тенденция, когда люди начинают рано задумываться о конце, и нужно быть готовым, что такой вариант благотворительной помощи будет востребован, — говорит Татьяна Сачко.

ЧТО ГОВОРЯТ ЮРИСТЫ

Управляющий партнер юридической компании «Гаврюшкин и партнеры» Сергей Гаврюшкин:

— Передача квартиры или другого имущества благотворительной организации — вполне законный способ пожертвований. Гражданский Кодекс не запрещает заключать договоры дарения между физическими лицами и благотворительными фондами. Договор дарения — это односторонняя сделка, поэтому если человек считает, что хочет подарить недвижимость, то может это сделать. Главное, чтобы договор дарения не был порочен, то есть чтобы собственник был дееспособен, когда его подписывал. В таком случае сделку можно в суде признать недействительной. Нужно понимать, что право собственности переходит в Фонд сразу после подписания договора дарения.

Второй вариант — завещать недвижимость. Это тоже односторонняя сделка, которую также можно оспорить, если она будет порочной.

А ТАК ДЕЛАЮТ?

Схожая ситуация произошла в этом году в Москве, когда учительница математики, которая плохо себя чувствовала, передала квартиру в столице детскому хоспису «Дом с маяком». В ней поселили детей из интерната. В 2021 году пермский фонд «Дедморозим», который делает чудеса для сирот и детей со смертельно опасными заболеваниями, неожиданно стал наследником Галины Исаковой. Она завещала фонду все деньги, которые были у нее на счетах. А в 2020 году стало известно, что жительница Костромы завещала дом, квартиру и земельный участок приюту для собак.

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