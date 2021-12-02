Жизненно важные поправки

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Речь идет о включении в этот документ пункта о поэтапном переходе к саморегулированию в медицине. Реализация инициативы позволит улучшить качество медицинской помощи на Южном Урале, защитить права докторов и их пациентов. Законодательной основой для принятия поправок стал Указ президента от 6 июня 2019 года № 254 «О стратегии развития здравоохранения Российской Федерации…»Один из активных сторонников развития саморегулирования в медицине региона — председатель правления «Партии пенсионеров» в Челябинской области Степан Фирстов, врач по профессии. Именно при его непосредственном участии пять лет назад было создано первое в России профессиональное объединение врачей одной специальности — общественная организация Ассоциация травматологов и ортопедов Челябинской области.

— Это был своеобразный пилотный проект,- рассказывает Степан Фирстов. — Наша Ассоциация регулярно организовывала круглые столы, обучающие семинары. Задача заключалась в том, чтобы повысить квалификацию врачей, в том числе юридическую грамотность, разработать правила и стандарты оказания медицинской помощи. Вся это деятельность и называется не всем понятным словом «саморегулирование». В своей работе Ассоциация ориентировались на опыт Германии, США, Израиля. Там эта тема очень развита. К сожалению, у нас в стране к мнению врачей практически не прислушиваются. Доктор у нас часто бесправен. И лицензию выдают не ему, а больнице — а это все равно, что выдавать права не водителю, а автомобилю. Отсюда и качество лечения. А вспомните, сколько врачей в свое время пытались привлечь к уголовной ответственности, часто необоснованно. Ведь следователю сложно разобраться во всех нюансах медицины. И в этих случаях на помощь могли бы прийти профессиональные сообщества, дав квалифицированные экспертные заключения. За годы работы Ассоциации нам стало понятно, что ситуацию в медицине можно и нужно менять к лучшему с помощью саморегулирования — развития профессиональных сообществ. Кстати, они могли бы оказывать консультации онлайн врачам в отдаленных сельских территориях в сложных случаях. И зачастую цена такой поддержки — спасенные человеческие жизни! Проблема заключалась в том, что до недавнего времени наш опыт был во многом экспериментальным. Ситуация изменилась с выходом Указа президента №254. Процесс внесения поправок в Стратегию социально-экономического развития региона о переходе к саморегулированию в медицине немного притормозила пандемия. И мы рады, что такой момент настал. Надеемся, что Челябинская область по мере развития профессиональных медицинских сообществ будет в авангарде всех позитивных изменений в здравоохранении и станет примером для всей России! К слову, реализация нашей инициативы не потребует дополнительных средств из областного бюджета.

По мнению Фирстова, минздрав осуществляет лишь организационную деятельность отрасли, а этого недостаточно для успешной работы здравоохранения. Необходимо повышать роль профессиональных сообществ в медицине, престиж врача в обществе. Деятельность Ассоциаций специалистов также способна гармонизировать отношения между частной и государственной медициной. Ведь они по большому счету призваны решать одну общую задачу — оперативно и качественно лечить людей. Выиграют от развития саморегулирования в медицине и пациенты. Чем более грамотными и компетентными будут врачи, тем больше шансов на выздоровление. Кроме того, на сайтах Ассоциаций будет создан реестр специалистов с указанием их регалий и профессионального опыта, что поможет людям более осознанно подойти к выбору доктора.