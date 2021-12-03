Знание дела и доброе слово: в Челябинской области подвели итоги конкурса в АПК

Глава района-победителя Сергей Айбулатов получил символическое знамя соревнования. Фото: gubernator74.ru

Алексей Шамурин — потомственный фермер, продолжатель дела своего отца, который почти 30 лет в Агаповском районе занимается растениеводством. Когда на уровне регионального минсельхоза началась поддержка начинающих фермеров, заявился на грант, получил 3 млн руб. Коллектив из четырех человек развивает мясное направление: стадо фермера — 56 голов. Плюс выращивают пшеницу и ячмень.

Два года подряд Агаповский район трепала засуха. Было трудно, но запасы семян на посевную собрали, корма заготовили.

Алексей Шамурин победил в конкурсе агропромышленного комплекса Челябинской области-2021 в номинации «Лучший молодой фермер». За наградой прибыл в резиденцию губернатора, на подведение итогов соревнования.

КАК К БУРЕНКЕ ПОДХОД НАЙТИ

Филия Рашитова — доярка в ООО «Нива» Сосновского района. Вдвоем с напарницей в сутки надаивает до 8 тонн молока. Самая любимая корова Филии — Планета, каждый день дает по 40 литров.

— Коровы — умнейшие существа! Ты к ней с ласковым словом, и она откликается, дает отличные удои. Сколько бы аппаратов ни изобрели, эмоциональный контакт доярки и коровушки важнее всего, — улыбается Филия.

За добросовестный труд Филию наградили в номинации «Лучший оператор машинного доения».

С УЧЕТОМ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

Два года АПК Челябинской области работал в сложных условиях. Собран урожай в 1,2 млн тонн зерна, что на 40 тыс. тонн больше, чем год назад. Учитывая засуху, подчеркнул губернатор, надо признать урожай достойным.

За 5 лет в 3,8 раза выросли площади масличных, и только в этом году сразу на 113 тыс. га выращено 197 тыс. тонн подсолнечника, льна, рапса.

ПАШНЯ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ

Чтобы компенсировать убытки хозяйств, пострадавших от засухи, решением главы региона из бюджета области дополнительно выделено 500 млн руб. на покупку семян для посевной и кормов. Кроме того, дополнительную поддержку на покупку кормов область получила по линии федерального Минсельхоза.

С прошлого года в регионе запускаются новые молочные фермы с современными доильными залами и условиями содержания коров. Пример — хозяйство Айдархана Карсакбаева в Агаповском районе, на 900 голов. Расширяется производство молока в хозяйствах «Коелгинское» и «Черновское».

В следующем году запускает новое молочное производства на 2,6 тыс. голов племзавод «Россия». Поддержка производителей молока продолжится. И в целом, в рамках областного бюджета, мы увеличиваем объемы поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Чтобы пашня приносила доход, нужны современные инструменты и подходы. В 2022 г. мы направим 314 млн руб. на приобретение техники и оборудования, помимо программ Росагролизинга и субсидируемых кредитов.

Вдвое, до 200 млн руб., вырастут субсидии на удобрения, чтобы компенсировать рост цен на их приобретение.

Труд крестьянский нелегкий и незаменимый. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Труд аграриев всегда на виду. Он — на обеденном столе у каждой челябинской семьи. Сельскохозяйственные предприятия — и небольшие фермы, и крупные агрохолдинги — поставляют жителям нашей области качественную продукцию, решают задачу продовольственной безопасности региона и страны.

Примите слова благодарности за вашу работу, за то, что вы делаете. Уверен, следующий год будет успешнее нынешнего. Правительство Челябинской области поддержит сельское хозяйство. У нас большие серьезные перспективы, и то отношение, которое проявляют аграрии Южного Урала к своему делу, — тому подтверждение.

ЦИФРА

Более 3 млн руб

составил призовой фонд областного агропромышленного конкурса-2021. Дипломы губернатора получили 62 победителя в 32 номинациях. Лучшим районом признан Верхнеуральский. Второе место у Сосновского района, третье — у Октябрьского.