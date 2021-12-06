В ближайшие полторы недели зима начнет качать права Фото: Кирилл САДЫКОВ

В ближайшие 10 дней Челябинск ждет непогода. Уже на этой неделе столбики термометров опустятся до минус 20 градусов. Синоптики предполагают, что такая температура продержится в столице Южного Урала четыре дня.

По данным «Гисметео» о погоде в Челябинске на 10 дней, с 6 декабря на улице начнет холодать. Во вторник и среду ночные температуры снизятся до -19 градусов. Днем же будет в два раза теплее.

Скриншот: gismeteo.ru

В четверг возможно ухудшение самочувствия, так как температура резко поднимется, и ночью будет всего минус девять. Но с этого момента на улице постепенно начнет холодать, так что в понедельник в Челябинск придут морозы до минус 20 градусов.

Непогода надолго не задержится: уже к следующей среде — 15 декабря — снова потеплеет. Днем ожидают минус четыре, а ночью минус 10.

Метеорологи Яндекс.Погоды тоже считают, что в Челябинск на 10 дней ждут температурные качели. Причем в начале недели они стартуют с минусовых температур: если 6 декабря -2, то уже на следующий день похолодает до -15.

Скриншот: yandex.ru

Аналогичные значения уличные термометры покажут еще в начале следующей недели — 13-15 декабря. Тогда же в Челябинске ожидаются небольшие, но затяжные снегопады: осадки будут идти два дня подряд.

Синоптики «Рамблер.Погоды» построили график на 10 дней. По нему видно, когда в эти полторы недели в Челябинске ожидать пиковых температур.

Скриншот: weather.rambler.ru

Самый теплый день — 6 декабря, когда на улице будет всего минус три градуса. Далее максимально приближенные к этой температуры прогнозируются только 9 и 11 декабря.

А вот самые холодные дни — 8 и 14 декабря. Тогда термометры покажут -13-16 градусов.

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