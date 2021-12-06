Новогодние развлечения 2021-2022 в Челябинске: программа мероприятий, куда сходить

Вот вам 8 идей, как развлечься в новогодние каникулы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году помимо елок и спектаклей в Челябинске проведут детские и взрослые мастер-классы по новогодней тематике и покажут праздничные фильмы. «Комсомолка» публикует программу мероприятий, куда сходить и что посмотреть в предстоящие праздники.

Новогодние мастер-классы в Челябинске

Кто сказал, что новогодние мастер-классы — это развлечение для детей? В Челябинске проводят такие семинары, где полезно будет и самим взрослым. Вот подробная афиша мероприятий новогодних развлечений в Челябинске.

В творческой мастерской ProArt челябинцев научат делать настольную экоелку из деревянных блоков и мини-игрушек. Готовое изделие будет высотой в 20 см, а на его изготовление уйдут полтора часа. С таким заданием справятся даже восьмилетние дети.

Фото: творческая мастерская ProArt

Также горожанам предлагают создать елочные игрушки из натуральных материалов. На выбор будут береста, дерево, мешковина, войлок, лыко, бечевка и шишки. Гости смогут сделать две игрушки на свой вкус.

Для жителей постарше будет интересен мастер-класс по новогодним карнавальным маскам, которые можно взять на тематическую вечеринку или использовать в саму новогоднюю ночь. Так как у масок высокая детализация, то такое занятие займет около двух часов.

Фото: творческая мастерская ProArt

Ну и конечно, как без мастер-класса по созданию рождественского венка из пихтовых веток. Челябинцы смогут скрутить веночки диаметром в 22 см и украсить любым декором, который придется по душе. Так как потребуется усидчивость, на новогоднее развлечение в Челябинске приглашают детей с 12 лет.

Конкретных дат на мастер-классы нет, так как все зависит от количества заявок желающих.

Афиша новогодних фильмов и мультфильмов в Челябинске

Куда сходить на новогодние праздники — понятно, теперь вопрос — а что же смотреть. Перед Новым годом на экранах выйдут четыре тематических картины. О каждой из них расскажем чуть подробнее.

Фильм «Большой красный пес Клиффорд» уже идет в кинотеатрах, и его продолжат показывать даже в январские праздники. По сюжету, спасатели дарят школьнице красного щенка, который от большой любви хозяйки вырастает за ночь до слоновьих размеров. Как приручить такого огромного пса и какие приключения он притягивает к себе, предстоит выяснить зрителям.

Кадр "Большой красный пес Клиффорд", реж. У. Бекер

Какой Новый год без «Елок»? С 16 декабря в кинотеатры возвращается уже легендарная франшиза о передрягах, в которые герои попадают в канун Нового года. Вместе с неизменными Ургантом и Светлаковым в картине появятся Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов и Елена Валюшкина.

В предпоследний день декабря традиционно выйдет мультфильм про трех богатырей. В этот раз из-за Бабы Яги конь Юлий и князь Владимир поменяются телами: и пока конь будет восседать на троне, князь будет пахать в поле. Чем все это закончится, узнаете в кино.

Кадр "Снегурочка против всех", реж. П. Ануфриева

Удивительно ли, но 30 декабря покажут еще один фильм про переселения в телах — «Снегурочка против всех». В главных ролях Павел Воля, играющий умного, богатого, но шибко противного бизнесмена, а также Надежда Сысоева — Снегурочка. По сюжету, герой сбивает на машине Деда Мороза и получает от него наказание. Теперь ему придется разносить подарки всем, кого он обидел, а также посмотреть со стороны, соответствует ли его жизнь его же ожиданиям.

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