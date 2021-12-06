В Кургане ищут пенсионерку, пропавшую при перевозке в ковидный госпиталь

Зинаида Манько пропала в июле возле больницы. Фото: yandex.ru/maps, СОЦСЕТИ

В Кургане пять месяцев ищут пенсионерку, которая потерялась при перевозке из больницы скорой помощи в ковидный госпиталь. Пропавшую зовут Зинаида Манько, ей 86 лет. Об инциденте рассказали родственники бабушки в соцсетях.

— Вечером, 19 июля, в 21:00 бабушку повезли из первой горбольницы во вторую. По геолокации в 21:30 она была в районе второй горбольницы. В 21:45 бабушка пошла в сторону улиц Марии Ульяновой, Кузнецова и 9 мая. Телефон отключился в 00:13. [Самостоятельные] поиски никаких результатов не дали, — пишут родственники в соцсетях.

Родные проверили окрестности возле больницы, куда доставили бабушку. Поиски результатов не дали. Скриншот: 2gis.ru

По словам родных бабушки, в больнице скорой помощи женщина оказалась после падения и инсульта. Вскоре у нее обнаружили коронавирус, и тогда было принято решение о перевозке в ковидный госпиталь. Медики доставили ее в приемный покой, но она ушла оттуда самостоятельно. Дежуривший в тот вечер охранник заявил, что у женщины был отказ от госпитализации.

Родные пропавшей обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Ориентировки на женщину опубликованы в интернете и развешаны по всему городу.

— Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Одежда: неизвестно, — говорится в ориентировке.

Ориентировка на пропавшую.

Также к поискам подключилась полиция. В пресс-службе ГУ МВД по Курганской области уточнили, что пенсионерка объявлена в местный и федеральный розыск.

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