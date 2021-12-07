Чемпион-колясочник из Челябинска получил жилье после пяти лет ожидания

Сергей Шаталов — пятикратный чемпион России по плаванию, член паралимпийской сборной страны. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пятикратный чемпион России по плаванию и паралимпиец Сергей Шаталов спустя пять лет ожидания получил в Челябинске квартиру, которая ему была положена по закону. Молодой человек является инвалидом 1 группы и с рождения воспитывался в государственных учреждениях для детей-сирот.

Как рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в 2018 году министерство социальных отношений региона включило оставшихся без попечения родителей детей и детей-сирот в список, согласно которому они должны быть обеспечены жилыми помещениями. Однако жилье Сергей Шаталов не получил и в итоге был вынужден проживать в съемной квартире.

— В целях восстановления прав заявителя прокуратура Калининского района направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию Челябинска обязанности по приобретению жилого помещения, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. По результатам прокурорского вмешательства заявителю предоставлена благоустроенная квартира в Челябинске.

23-летний Сергей Шаталов — инвалид с детства. Его мать скрывала беременность и сильно утягивала живот. От сына, который с рождения практически не чувствует ног, она отказалась сразу. Но диагноз и жизнь в детдоме не помешали челябинцу стать пятикратным чемпионом России и войти в состав Паралимпийской сборной России по плаванию на Игры-2021 года в Токио. Кстати, об истории жизни спортсмена мы писали еще в июне. Подробнее об этом – читайте в материале.

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