Челябинский филиал «Комсомольской правды» стал победителем городской Спартакиады СМИ

Журналисты соревновались в различных видах спорта. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Заключительным видом программы стал товарищеский баскетбольный матч между сборной командой челябинских СМИ и клубом «Челбаскет» во главе с руководителем Федерации баскетбола Челябинской области Николаем Сандаковым и директором клуба Максимом Перцевым. Матч прошел в спортивной школе по баскетболу №8. Игра (две периода по 10 минут) была динамичной с минимальным количеством остановок и завершилась со счетом 48:29 в пользу «Челбаскета» Остальные виды Спартакиады СМИ, которая проводилась под патронажем челябинского горспортуправления, включали в себя такие виды спорта, как настольный теннис, нормативы ГТО, стрельбу из пневматического оружия, из лука и гонках сап-борд.

После подведения итогов победителем стала команда челябинского медиахолдинга «Комсомольской правды», «серебро» у информационного агентства и телеканала «ОТВ», бронзовыми призерами стали представители издания «Pchela News».

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации Челябинска Максим Клещевников отметил, что Спартакиада для СМИ — это не только отличный способ интересно провести время, но и узнать особенности каждого вида спорта изнутри.

В следующем году Спартакиада продолжится. Не исключено, что и виды спорта в ее программе будут меняться, исходя из коллегиальности решений.

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