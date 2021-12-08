В Челябинске наметили план развития города до 2035 года

К 2035 году доля пассажиров электротранспорта должна существенно увеличиться. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В течение трех дней представители экспертного сообщества, науки, бизнеса, власти государственного и муниципального уровня и общественности обсуждали, каким образом будут достигнуты показатели, заложенные в Стратегии-2035. Проектно-аналитическая сессия собрала более 150 участников. Всего 11 направлений, по которым в ближайшие 15 лет предстоит двигаться Челябинску: инвестиционный климат и развитие бизнеса, ЖКХ и энергетика, городской транспорт, экология, архитектура и градостроительство, образование, здравостроительство, культура и искусство, туризм, безопасность и цифровая трансформация системы городского управления.

Подобные сессии проводятся раз в полгода по инициативе Челябинской городской Думы и Администрации города.

ДО ЦЕНТРА ГОРОДА ЗА ПОЛЧАСА

Первые результаты развития общественного транспорта жители Челябинска уже ощутили. На улицы вышли новые экологичные автобусы и трамваи, отрабатывается система электронных платежей, активно ремонтируются трамвайные пути, идет их обособление от автомобильных дорог. Но это лишь начало.

— До конца года в Челябинск поступят еще 150 новых экологичных автобусов на газомоторном топливе, — рассказал председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт. — В ближайших планах — замена троллейбусов, модернизация контактных сетей, тяговых подстанций. — Кроме того, на улицах Челябинска мы уже видим новые трамваи, произведенные в Челябинской области. Самый долгожданный проект — метротрамвай.

Уже к апрелю 2022 года будут объявлены конкурсные процедуры по обустройству выделенных полос на шести улицах. Главная цель — чтобы с любого конца города можно было добраться до центра всего за 35 минут. Для этого общественный транспорт должен двигаться со скоростью не менее 30 км в час.

Отдельный проект будет реализован по развитию велосети. Он включает каршеринг велосипедов и самокатов, стоянки в наиболее популярных местах, увеличение общей протяженности велодорог.

НОВЫЙ СТАНДАРТ КАПРЕМОНТА

В группе «ЖКХ и энергетика» вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов представил новый стандарт проведения капитального ремонта домов, который обязательно должен включать повышение энергоэффективности. Чтобы начать эту работу, в ближайшее время будет составлена карта энергоэффективности зданий Челябинска. Меры позволят сократить расходы жителей на оплату жилищно-коммунальных услуг, а поставщикам ресурсов — получать актуальную информацию по теплопотерям.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

В группе «Экология» участники предложили и дальше развивать систему экомониторинга. До 2023 года планируется развернуть сеть малогабаритных постов и составить интерактивную карту уровня загрязнения воздуха. По мнению экспертов, за счет предложенного комплекса мероприятий можно существенно снизить уровень загрязнений.

— Интеллектуальная система экологической безопасности — это пилотный опыт в России, который отмечается на всех конкурсах, — поддержал проект вице-губернатор Александр Козлов. — Количество станций мониторинга необходимо увеличить.

Пункты мониторинга воздуха показали свою эффективность. Фото: минэкологии Челябинской области.

ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО

Один из пилотных проектов в сфере культуры будет реализован в парке имени Тищенко. За это лето он уже заметно преобразился. Появились детская площадка, дополнительное озеленение, место для выгула собак, понятная навигация. В 2022 году благоустройство продолжится. Но главная цель — создать культурный кластер. Его проектирование начнется в следующем году. А строительство намечено на 2023-24 годы.

Также в рамках работы группы «Культура» обсудили проект оцифровки музейных фондов, что позволит проводить онлайн-экскурсии. По мнению участников сессии, учреждениям культуры нужно активнее презентовать себя в интернете.

Проектные сессии собираются в Гордуме каждые полгода. Фото: пресс-служба Челябинской городской думы.

Еще пять проектов планируют реализовать в системе образования. Начиная с дошкольного образования, в которое доложен быть вовлечен каждый ребенок, заканчивая большим университетским кампусом. К примеру, необходимо рассматривать вовлечение школьников в естественно-научный блок и детское техническое творчество, создавать институты, центры раннего развития, центры поддержки семьи. Особое внимание предложено обратить на скорость передачи знаний, ведь образовательные технологии прошлого уже устарели и сегодня большое значение приобретают интерактивные — тренажеры, симуляторы, дающие массу возможностей для развития данного направления.

За три дня участниками сессии было предложено большое количество проектов и новых идей по реализации Стратегии мегаполиса. Все они имеют конкретный план реализации. О первых результатах участникам предстоит доложить на следующей сессии в апреле 2022 года.

МНЕНИЕ

Руководитель проектно-аналитической сессии Андрей Реус:

— Челябинск взял ориентацию на Умный город. Это очень сложная конструкция, которая требует смены моделей управленческих решений. Для меня будет показательным, насколько эта модель заработает. А видно это будет из того, войдет ли город в мировые рейтинги. Сейчас в рейтингах есть Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Я надеюсь, что четвертым станет Челябинск. Если город решил стать умным, он должен начать работать по нормам, принятым в мире.

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