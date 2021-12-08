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Политика8 декабря 2021 6:35

Творческие центры на селе получат дополнительное финансирование

Жители районов приехали на личный прием председателя Законодательного собрания Челябинской области Александра Лазарева
Ольга ЩАПИНА
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По всем просьбам на личном приеме Александра Лазарева было принято положительное решение. Фото: пресс-служба Заксобрания.

По всем просьбам на личном приеме Александра Лазарева было принято положительное решение. Фото: пресс-служба Заксобрания.

В региональном депутатском центре встречи с жителями провел спикер областного парламента Александр Лазарев. На личный прием южноуральцы приехали из Варненского, Увельского, Октябрьского районов и города Златоуста. На этот раз их просьбы не носили сугубо личного характера. Жителей волновало развитие их родных сел.

ОБОРУДОВАНИЕ И КОСТЮМЫ ДЛЯ ДК

Жители села Мордвиновка Увельского района пришли с просьбой завершить оснащение местного дворца культуры. В населенном пункте с почти двухсотлетней историей за последние годы отремонтированы детский сад, библиотека, школа. Сейчас строится храм, идет ремонт дороги между сельскими поселениями. Все работы проведены благодаря инициативным и неравнодушным жителям, а также активному участию депутатов Законодательного собрания.

Мордвиновцы обратились с просьбой закупить видеопроекционное и световое оборудование, установить камеры наружного видеонаблюдения, профинансировать новые концертные костюмы. Помощь дому культуры будет оказана уже в ближайшее время.

— Я хорошо помню разговор во время визита на 180-летие села Мордвиновка, когда артисты благодарили за качественный ремонт ДК и озвучили просьбу о приобретении оборудования, без которого дом культуры полноценно работать не может, — отметил председатель Законодательного собрания Александр Лазарев. — Нужно помочь, ведь новый дом культуры стал центром притяжения не только жителей села, но и всего района. Уверен, что губернатор Алексей Текслер нас поддержит, необходимую сумму на оборудование и сценические костюмы в ближайшее время обязательно выделим.

Новые концертные костюмы получат и участники ансамбля «Казачка» из Варненского района. Они связались с общественной приемной по скайпу.

В деревне Александровка Октябрьского района проживает 350 человек, треть жителей — молодежь. Чтобы открыть для детей кружки и секции, необходимо отремонтировать дом культуры. По предварительным подсчетам в старое здание нужно вложить более одного миллиона рублей. Александр Лазарев заверил, что при наличии проектно-сметной документации средства Октябрьскому району выделят.

ПОМОЩЬ ДЕТСКОМУ САДУ

По скайпу в общественную приемную обратились работники детского сада №34 Златоуста. Их проблема вполне бытовая. В учреждении до сих пор заменили не все старые оконные блоки. Для решения вопроса требуется около 1,4 миллиона рублей — сума для детского сада значительная.

— Благодаря проекту «Теплое окно» в регионе произведена замена устаревших окон на современные пластиковые во многих образовательных учреждениях и детских садах, — прокомментировал Александр Лазарев. — Но, к сожалению, потребность еще остается. Мы несем ответственность за создание комфортных и безопасных условий для детей, поэтому средства на решение проблемы будут направляться. Как куратор этого партийного проекта лично буду контролировать темпы и качество работ.

За последний год в региональный депутатский центр обратились более 1600 южноуральцев. Большинство просьб касаются социальной сферы и ЖКХ. Более половины из этих вопросов решено положительно.

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