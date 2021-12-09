Новогодние выставки 2021-2022 в Челябинске: афиша, билеты и расписание

Фото: музей изобразительных искусств

В 2021-2022 планируется не так уж и много выставок, которые целиком и полностью были бы посвящены Новому году. Но «Комсомолка» все-таки нашла несколько тематических экспозиций, куда особенно интересно прийти семьей вместе с детьми. Публикуем подробную афишу новогодних выставок в Челябинске.

Открытки с Дедом Морозом

Наверняка в вашей семье были открытки, на которых изображен зимний волшебник. В Советском Союзе это был самый популярный персонаж, рисованный на карточках. Поэтому собрать новогоднюю коллекцию таких открыток музею почтовой связи не составило труда. Их объединили темой науки и технологий, которой был посвящен 2021 год.

Фото: музей почтовой связи

На выставке 100 экземпляров, некоторые из них датируются 50-ми годами. В музее объясняют, что по хронологии выпуска открыток можно отследить историю научных достижений страны. Если сначала Деда Мороза рисовали на оленях и лошадях, то позже он пересел на автомобили, вертолеты и самолеты. А в годы освоения космоса на новогодних карточках вообще рисовали старца на ракете.

Вход на экспозицию свободный, но необходима предварительная запись на экскурсию по телефону: (351) 266-28-81. Музей находится на пр. Ленина, 64 и работает по будням, кроме среды, с 10:00 до 16:30.

Елочные ретро-игрушки

А все ли старинные новогодние украшения у вас сохранились? Шишки, стеклянные шары, фонари и сказочные персонажи были такими хрупкими, что не все из них доживали до следующего праздника. Но до исторического музея Южного Урала дошли почти все редкие игрушки. В их числе есть даже картонажные и ватные украшения, которые вешали на елки наши бабушки и дедушки с их родителями.

Фото: государственный исторический музей Южного Урала

Организаторы надеются, что на выставке гости откроют для себя елочные игрушки с новой стороны. Потому что пока они все на елке, украшения воспринимаются как единое целое. А здесь каждому экспонату выделили свое место.

Увидеть, во что наряжали елки на протяжении сотни лет, можно будет с 13 декабря и по 7 февраля. Посещение экспозиции входит в общий билет на постоянные выставки: его стоимость от 100 рублей без экскурсии.

Тематические мастер-классы и конкурсы

В музее искусств новогодних выставок не запланировано, а вот интерактив, посвященный этому празднику, будет:

— с 5 по 15 декабря идет конкурс елочной игрушки «Елка Кандинского»: участникам предлагается проявить фантазию и представить, как выглядело бы новогоднее дерево у художника-авангардиста;

— 11 и 12 декабря в 14:00 пройдет мастер-класс по изготовлению календаря в технике штамповки. Гостям выдадут штампы с архитектурными объектами города и краски;

— 23 декабря в 18:30 жители смогут своими руками изготовить карнавальную венецианскую маску. На занятии посетители узнают историю создания таких аксессуаров.

Фото: музей изобразительных искусств

Стоимость мастер-классов от 300 до 400 рублей.

Интерактивное путешествие на Север

Эта выставка не совсем новогодняя, но мы все-таки включили ее в этот список. Потому что взрослым и детям предлагают мультимедийное путешествие в Арктику и Антарктиду. Как появляются айсберги? Чем Северный полюс отличается от Южного? Какие животные живут в заполярье? Это лишь часть вопросов, которые обсудят вместе с гостями.

Иллюстрация: исторический парк "Россия - моя история"

Кстати, будут и экскурсии для больших групп. Например, для детей 5-11 лет проведут занятие в рамках курса «Окружающий мир», для учеников 6-8 классов — урок-соревнование по истории, географии и биологии, а для старшеклассников — интерактивный квест.

Выставка откроется 15 декабря в историческом парке «Россия — моя история». Билет стоит 150 рублей.

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