«Деда Мороза не существует?»: психолог — о том, как рассказать детям правду о зимнем волшебнике

Персонажа из сказки не нужно превращать в чудо света Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эта статья не про то, чтобы говорить ребенку: «Чудес не существует, Дед Мороз — лишь плод фантазии, а жизнь вообще не сахар». Мы никого не хотим лишать детства. Но все-таки ваши дети должны отличать реальность от фантазий, чтобы потом не разочаровываться. Как это сделать, если у вас только подрастает малыш, и когда ему открыть правду, если он уже свято верит в седовласого волшебника — объяснила психолог из Челябинска Элла Богомолова.

Фантазии развивают детей

Символом Нового года Дедушка Мороз стал еще в советские годы. Дети верят, что этот персонаж реально существует, потому что им об этом говорят родители. Но рано или поздно правда всплывет, и ребенок разочаруется. Так, может, вообще не стоит рассказывать про старика с красным мешком?

Психолог из Челябинска уверена: сказочные персонажи обязательно должны окружать ребенка. Они помогают детям развиваться и взаимодействовать с миром, который для них пока непонятен. Воображаемый герой развивает фантазию, а вместе с ней и мозг.

При этом психолог считает, что сказочные персонажи помогают ребенку фантазировать и развиваться Фото: Валентина ВАГАНОВА

— От взрослых будет зависеть, как ребенок воспринимает сказку. Часто взрослые сами далеко уходят в фантазии, уводя детей с собой, не подозревая, что в силу своего возраста они верят авторитетному взрослому, и им не всегда легко вернуться в реальность, — поясняет Элла Богомолова.

Как рассказывать про Деда Мороза?

Любой обман взрослого для ребенка оборачивается разочарованием и слезами. И хотя это тоже опыт, который необходим в жизни каждого, адаптация к внешнему миру должна быть мягкой и постепенной. Особенно для маленького человечка, который плохо ориентируется во взрослом мире и свято верит всему, что говорят родители.

В какой форме вы будете говорить ребенку о Дедушке Морозе — не важно. Главное, соблюсти две вещи. Первая — не представлять персонажа как чудо света. Фантазии, конечно, нужны, но ребенок должен отличать реальность от выдумок.

Второе, о чем говорит Элла — не очеловечивать Деда Мороза. Не стоит говорить, что это реальный человек, чтобы с самого начала не врать ребенку. Лучше преподносите информацию как игру.

Дедушка Мороз и Снегурочка - это символы Нового года. Таковыми они и должны оставаться даже для детей Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Можно рассказать, что тот, кто надевает волшебный костюм Деда Мороза, превращается в него. Это как с костюмом человека-паука: если ребенок его наденет, он станет спайдерменом только на время. Объясните, что как только празднование Нового Года закончится, до следующего года закончится и сказка про Деда Мороза, — советует психолог.

Когда открыть правду?

Родителям не придется придумывать, как оправдаться, что Деда Мороза не существует, если они изначально не будут ему это внушать, считает специалист. Но если это произошло, нужно открыть правду максимально мягко.

— Отвечайте ребенку столько, сколько он спрашивает: то есть объем ответов не должен превышать объема вопросов ребенка. Желательно отвечать его же словами, — уточнила Элла Богомолова из Челябинска.

Когда это произойдет — зависит от ваших детей. Но психолог говорит, что нужно готовиться, когда ребенку исполнится три. Потому что в этом возрасте дети чувствуют себя как отдельные человечки и начинают интересоваться тем, что их окружает. А потому будьте открыты и честными, и тогда доверие ребенка к вам не будет подорвано.

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