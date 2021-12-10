Фото: ГЦ "Такман"

4 декабря в Прикамье открылся горнолыжный сезон. О том, куда можно отправиться на выходные или в каникулы и что там увидеть, мы поговорили с директором «Центра развития туризма» Константином Тиминским и руководителями двух крупнейших горнолыжных курортов.

- На территории края действуют 23 горнолыжных центра, - рассказал директор «Центра развития туризма» Константин Тиминский. - И каждый год количество туристов, приезжающих в Прикамье, чтобы покататься на лыжах, растет. Подтягивается молодежь, которая хочет интересно провести выходные или каникулы. Причем, многие приезжают даже не покататься, а за компанию с друзьями – погулять.

Как быть тем, кто решил впервые побывать на горнолыжном курорте? Надо ли просить у друзей и брать с собой снаряжение?

- В горнолыжных центрах работают прокаты, можно взять и лыжи, и сноуборд. А также есть инструкторы, которые помогут «встать на лыжи». Для новичков полезно нарабатывать первые навыки под руководством инструктора, - объяснил директор по развитию горнолыжного курорта «Такман» Евгений Мухутдинов.

- Для тех, кто решил впервые подняться в горы, у нас есть учебный склон, - рассказывает директор всесезонного курорта «Губаха» Иван Малахов. - Поблизости разместилась и зона ожидания для родителей, где можно будет в тепле попить кофе или подышать свежим воздухом на большой открытой веранде с лежаками, пока ребенок занимается с инструктором. Для тех, кто приезжает на курорт просто развлечься, мы подготовили различные арт-объекты, на фоне которых можно сделать селфи. А после того, как мы запустили кресельную дорогу, для многих сам по себе подъем на ней стал развлекательным аттракционом.

Декабрь в разгаре, но снега пока не так много. Не помешает ли это горнолыжникам?

- Начало зимы в Прикамье не всегда радует снегом, но у нас работает система оснежения, поэтому мы готовы принять туристов в любое время, - пояснил Евгений Мухутдинов. – К тому же искусственный снег более плотный и вперемешку с настоящим он дает лучшее скольжение.

Как добраться до основных курортов и сколько придется заплатить?

Фото: ГК "Губаха"

«Губаха»

Ежедневно до горнолыжного комплекса «Губаха» от ТЦ «Столица» ходит специальный автобус. Утром он отправляется в 6.10, делая 4 остановки в разных районах города. Вечером возвращается из Губахи в 18.00. Время в дороге - 4 часа 30 минут. Стоимость билета в одну сторону - 600 рублей, в обе стороны в один день -800 рублей, в разные дни - 1200 рублей.Дети до 14 лет с родителями - 600 рублей (туда и обратно в один день).

С 4 декабря по выходным и праздничным дням стал ходить «Горнолыжный экспресс». Он отправляется с Перми I в 7.06 (время местное) с остановками «Мотовилиха», «Молодежная» и «Левшино». Время в пути составляет 3 часа 20 минут. От станции «Углеуральская» до горнолыжного комплекса идет специальный автобус. Обратно на Пермь II экспресс возвращается в 21.33.

Стоимость полного билета (электричка+автобус) в направлении туда-обратно составляет 770 рублей (для студентов - 680 рублей, для детей от 5 до 7 лет - 320 рублей). Перевозка спортинвентаря - бесплатная.

Цены: карта ски-пасс - 100 рублей, разовый подъем: 150 рублей, подъемник на 3 часа: 800 -900 рублей, абонемент на день: 1100 - 1500 рублей, прокат горнолыжного или сноубордического комплекта- 500 рублей в час, 800 рублей в день.

«Такман»

Добраться можно на автобусе от ЦУМа, цирка или площади Восстания. Стоимость проезда на один день - 660 рублей, на два дня - 900 рублей. Проезд на автобусе из Закамска и Гайвы на один день - 750 рублей. Заказать билет на автобус можно на сайте «Такмана».

Также можно доехать на междугороднем автобусе или электричке от Перми до Чусового, затем взять такси до горнолыжного курорта. Расстояние - 5 километров.

Цены: ски-пасс на весь день-600-1190 рублей, прокат горнолыжного снаряжения на день – 600-700 рублей, подъем и прокат снаряжения на день - 1300 - 1650 рублей.

«Жебреи»

Ехать на автомобиле через деревни Голый Мыс, Быковка до указателя «Горнолыжный комплекс «Жебреи», затем налево до въезда в комплекс.

Цены: на подъемнике 1 подъем 200 рублей, 10 подъемов - 1500 рублей, абонемент на день - 1800 - 2000 рублей, прокат горнолыжного или сноубордического комплекта 400 рублей в час, прокат сноутюбинга - 150 рублей в час.

«Иван-гора»

Из Перми по Гамовскому тракту доехать до села Гамово, там повернуть по указателям и ехать около 5 километров до входа в горнолыжный комплекс.

Цены: подъемник по будням 250 рублей в час и 750 рублей в день, с выходные и праздничные дни 350 рублей в час и 1050 рублей в день. Прокат горнолыжного снаряжения 200 - 400 рублей в час, прокат сноутюбинга - 200рублей в час. В будни прокат комплекта 600 рублей в день.

«Полазна»

На машине нужно ехать по магистральной трассе «Пермь-Березники», повернуть на Полазну. После следует проехать сквозь Полазну по направлению к Добрянке, проехать деревню Константиновка и завернуть налево у магистрального баннера с рекламой Центра активного отдыха «Полазна». Либо добраться на автобусе «Пермь-Полазна» или «Пермь - Добрянка» до поселка Полазна, после чего сесть на местный автобус с автостанции п. Полазна - ЦАО «Полазна» (конечная). Автобус отправляется в 9, 12, 14, 17 часов.

Цены: ски-пасс в сноупарке за час 250-300 рублей, за день - 600-800 рублей, прокат «ватрушек» с услугами подъемника- 300-400 рублей в час. Прокат снаряжения -350 - 600 рублей в час, 900 - 1600 рублей в день.