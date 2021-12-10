Бюджет Челябинска останется социально ориентированным

За три года поставлена задача ликвидировать в Челябинске очереди в детские сады. Фото мэрия Челябинска.

Челябинская городская Дума готовится принять главный финансовый документ. Свои экспертные заключения подготовили Общественная палата города, экономисты РАНХиГС, ЮУрГУ и ЧелГУ. В публичных слушаниях в режиме видеоконференции приняли участие 86 человек, еще 250 челябинцев подключились к трансляции в «YouTube».

Доходы бюджета в 2022 году составят более 42 млрд 795 млн рублей, расходы будут чуть больше — 43 млрд 579 млн рублей. Размер дефицита — 784 млн рублей.

Что касается распределения расходов, в 2022 году бюджет Челябинска останется социально-направленным. Более 77% средств пойдут на развитие систем образования, культуры, социальной политики, физкультуры и спорта — это более 33 миллиардов рублей.

Эксперты отметили, что дефицит бюджета сохранится и в этом году, но он сократился почти на треть, в сравнении с предыдущими годами. Уменьшится и объем муниципального долга.

— Бюджет Челябинска остается социально ориентированным, — прокомментировал председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт. — Ведется активное строительство детских садов и школ. Продолжится работа по поддержке социально незащищенных категорий граждан — ветеранов, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей и малообеспеченных граждан. Кроме того, запланированы расходы на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИОРИТЕТЕ

Более 50% в структуре расходов Челябинска на 2022 год занимает образование. Средства поступят из федерального и областного бюджетов. Деньги необходимы на питание школьников и воспитанников детских садов, выплату заработной платы педагогам. 163,7 млн рублей пойдет на охрану зданий сферы образования, 36 млн — на модернизацию системы видеонаблюдения, оповещения и эвакуации.

За три года поставлена задача ликвидировать в Челябинске очереди в детские сады. Учреждения появятся в новых микрорайонах, где особо остро стоит проблема с местами — «Яблочный, «Парковый» и «Парковый-2».

ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ

В 2021 году в Челябинске была запущена программа инициативного бюджетирования, когда жители сами решают, куда направлять средства. 260 мин рублей пошли на благоустройство, решение коммунальных проблем, ремонт внутриквартальных проездов, социальные объекты.

Так, в Центральном районе по просьбе жителей благоустроили дворы, построили спортивную площадку, отремонтировали хоккейный корт. В Курчатовской районе отремонтировали футбольное поле в Парковом, сделали спортплощадку, обустроили несколько дворов. В Калининском районе акцент сделали на образовательные учреждения: помогли с ремонтом фасадов и заменой окон в детских садах и школах. В Ленинском районе построили спортивную площадку для детского дома «Акварель».

Сквер во дворах Комсомольского проспекта сделан по программе инициативного бюджетирования. Фото: мэрия Челябинска.

На 2022 год финансирование будет увеличено в два раза.

— До 5% от собственных доходов мы можем направлять на инициативные проекты, — рассказал председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт. — В этом году планируем двукратное увеличение расходов по этой статье. Сумма составит 517 млн рублей.

Инициативные проекты в администрации Челябинска начнут принимать с 1 января до конца марта. На 2023 год сроки подачи заявок изменятся. Предложения будут собирать в конце года, чтобы за сезон закончить все работы.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

1 млрд 360 тысяч рублей составит бюджет культурной сферы Челябинска. Часть суммы пойдет на заработную плату сотрудникам муниципальных учреждений и содержание помещений. Однако большой объем работы связан с ремонтом и модернизацией.

Капитальный ремонт запланирован в Новом художественном театре, который сегодня находится в здании на Ленина, 19. На капитальный ремонт внутренних помещений потратят почти 20 млн рублей. Капремонт фасада и фундамента ожидает и Детскую школу искусств № 2 на Российской. В детскую художественную школу искусств на Свердловском проспекте закупят новое оборудование. Ремонт и пополнение фонда запланированы в муниципальных библиотеках. Также средства предусмотрены на новую постановку Театра современного танца.

Профинансируют в 2022 году значимые культурные мероприятия. Это традиционные гуляния на Новый год, День города, масленицу и Сабантуй. Запланированы мероприятия к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. В следующем году будут поддержаны 10-й международный фестиваль «Человек театра», церемония вручения премии работникам культуры и искусств «Золотая лира», 5-й международный фестиваль «Предчувствие».

В полном объеме будут реализованы мероприятия национального проекта «Культура». В Челябинске появится еще одна модельная библиотека — на базе библиотеки имени Татьяничевой на Комсомольском проспекте. Также предусмотрена модернизация муниципальной школы искусств № 4, где необходим капитальный ремонт кровли и фасада.

Первая модельная библиотека открылась на улице Коммуны и пользуется у детей большой популярностью. Фото: мэрия Челябинска.

По итогам публичных слушаний и обсуждений экспертами проект бюджет города на 2022 год и плановый период 2023-24 годы рекомендован к утверждению. На предстоящей неделе документ будет рассмотрен депутатским корпусом на заседаниях постоянных комиссий, а затем — на заседании Челябинской городской Думы 21 декабря 2021 года.

ЦИФРА

В 2022 году на реализацию национальных проектов предусмотрено почти 3,8 миллиардов рублей. За три года эта цифра составит более 10,4 миллиардов.

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