Снега нет, а снеговики есть: в Челябинске прошел самый добрый флешмоб

Челябинск — город самых добрых и креативных снеговиков!

— Да какие снеговики! Снега-то в Челябинске нет!

— А флешмоб будет! И снеговики появятся!

Такое обещание дали организаторы благотворительной акции и его исполнили. 12 декабря возле ледовой арены «Трактор» появились десятки снеговиков, да не простых, а креативных. Фоторепортаж от «Комсомольской правды-Челябинск».

Первый раз флешмоб прошел в 2019 году. С тех пор он превратился в большой городской праздник. Представители разных компаний делают своих снеговиков и исполняют желания больных деток.

На флешмоб приехал губернатор Алексей Текслер с семьей.

Евгения Майорова (в центре) - идейный вдохновитель акции.

Как вам такое применение стаканчиков?

Больше фото с флешмоба снеговиков в нашей группе ВКонтакте.

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