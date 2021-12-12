Снега нет, а снеговики есть: в Челябинске прошел самый добрый флешмоб

Челябинск — город самых добрых и креативных снеговиков!
— Да какие снеговики! Снега-то в Челябинске нет!
— А флешмоб будет! И снеговики появятся!
Такое обещание дали организаторы благотворительной акции и его исполнили. 12 декабря возле ледовой арены «Трактор» появились десятки снеговиков, да не простых, а креативных. Фоторепортаж от «Комсомольской правды-Челябинск».
Первый раз флешмоб прошел в 2019 году. С тех пор он превратился в большой городской праздник. Представители разных компаний делают своих снеговиков и исполняют желания больных деток.
На флешмоб приехал губернатор Алексей Текслер с семьей.
Евгения Майорова (в центре) - идейный вдохновитель акции.
Как вам такое применение стаканчиков?
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