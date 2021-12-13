Одиннадцатиклассник из Челябинской области победил на конкурсе «Ученик года»

Главный приз всероссийского конкурса достался Кириллу Вагапову из Троицка. Фото: pravmin.gov74.ru

Одиннадцатиклассник из школы №3 Троицка (Челябинская область) Кирилл Вагапов стал абсолютным победителем всероссийского конкурса «Ученик года». Результаты соревнования старшеклассников объявили накануне в Ульяновске.

Победитель проявил себя незаурядно как во время конкурса, так и на церемонии награждения, хотя сначала, как показалось участникам, не мог поверить, что назвали именно его имя.

— Кирилл, Кирилл, я вижу, у тебя шок, но нужно выйти на сцену, — обратилась к старшекласснику ведущая.

На сцену, чтобы обнять Кирилла, выбежали его обрадованные друзья. Они так торопились поздравить победителя, что прервали официальное вручение дипломов.

Фото: Ученик года-2021/vk.com

— Я очень люблю задавать вопросы. Сейчас хочу задать вопрос: куда приводят мечты? Сюда. И видимо, это была не мечта, а цель. Я рад, что все получилось. Невероятно, это не передать словами, — сказал Кирилл Вагапов, когда церемония награждения возобновилась. А потом удивил всех, объявив, что прямо со сцены позвонит маме.

— Мама, здравствуй! Слушай, такое дело… Ты только не переживай. Так получилось, я сейчас на сцене стою на какой-то, фамилию назвали. Говорят… ученик года! — рассказал победитель по телефону.

Алена Вагапова, мама Кирилла, рассказала, что победа сына стала неожиданностью:

— Конкурс огромного масштаба. Я всегда сыну говорила: «Не получишь победу — получишь опыт». Кирилл очень скромный и суеверный мальчик, даже если верил в победу, то никогда никому об этом не говорил. Мне позвонил после награждения еще раз и сказал: «Офигеть, мам, это круто, я не ожидал, но верил». Вот так и я всегда, даже зная, что это невозможно, все равно верю в своего сына.

В конкурсе «Ученик года» ежегодно участвуют учащиеся 9-11 классов из общеобразовательных школ в разных регионах России. Организаторы — федеральное Министерство просвещения и Российский союз молодежи — подчеркивают, что их цель — выявить наиболее творческих, общественно активных, заинтересованных спортом и научной деятельностью учеников.

— В финал Кирилл вышел благодаря хорошей успеваемости, успехам в спорте, активной общественной деятельности, — рассказали после конкурса в Российском союзе молодежи.

Кирилл Вагапов самостоятельно учит английский, занимается легкой атлетикой и дважды побеждал на областной олимпиаде по физкультуре. Пробовал себя в хоккее, баскетболе и гимнастике, а еще - в цирковом искусстве, затем увлекся театром.

Перед тем, как попасть на всероссийский конкурс, школьник победил в региональном этапе «Ученика года», причем на каждом из этапов состязаний получил максимальное количество баллов.

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