В Курганской области разрешили детские новогодние представления и концерты для взрослых

Новогодние спектакли для детей разрешили, но только с половиной занятых мест в зрительном зале Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Курганской области смягчили введенные из-за коронавируса ограничения. Решение об этом приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с эпидемией. Корректировки касаются детских спектаклей и утренников, а также культурных и спортивных мероприятий для взрослых.

С 15 декабря в театрах, кинотеатрах, библиотеках, музеях и учреждениях дополнительного образования разрешили проводить культурные мероприятия для детей при условии, что будет заполнено не более 50% зрительских мест в зале.

Взрослые тоже смогут перед Новым годом прийти на концерты и спектакли. Для них ограничений по количеству зрителей в зале нет, но есть другие требования. На культурные мероприятия пустят только тех, у кого есть QR-код либо справка о вакцинации, справка о перенесенном не более полугода назад коронавирусе или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за двое суток до момента предъявления.

Привитые и переболевшие коронавирусом зауральцы смогут посещать также спортивные мероприятия. На играх и соревнованиях квота на посещение – не более 75% занятых зрителями мест в зале.

Добавим, в Курганской области ежедневно продолжают регистрировать более чем по 180 новых случаев коронавируса (накануне их было 186). За все время 47 749 жителей региона заболели Covid-19.

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