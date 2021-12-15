Челябинск становится чище: в областном парламенте обсудили ситуацию с вывозом бытовых отходов

В 2020 году в частном секторе Челябинска проявилось более 600 контейнерных площадок. Фото: мэрия Челябинска.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области обсудили эффективность системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Челябинске. Рабочее совещание прошло с участием членов комитета по экологии и комитета по строительной политике и ЖКХ. Также в областном парламенте прошла встреча по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в условиях пандемии. Кром того, председатель Заксобрания Александр Лазарев прокомментировал поправки в закон об инициативном бюджетировании.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

Для обсуждения проблем обращения с твердыми коммунальными отходами собрались депутаты Законодательного собрания, заместитель министра экологии области Сергей Лавров, заместитель главы Челябинска Александр Астахов, начальник Государственной жилищной инспекции области Рашида Ковалева, главы районов, руководители управляющей компании «Созвездие» и ООО «ЦКС».

До введения новой системы обращения с ТКО мусор скапливался в частном секторе, где контейнерные площадки практически отсутствовали. Их создавали практически с нуля: выбрали и оформили земельные участки, закупили баки, а также определили организации, которые их будут обслуживать. В 2020 году в частном секторе Челябинска было оборудовано 637 контейнерных площадок, еще 47 — в текущем году. Эта работа будет завершена к февралю 2022 года.

— К нам обращаются жители области, сообщая о проблемах в данной сфере, — отметил председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию Михаил Махов. — В мае мы провели совещание с муниципалитетами «южных» территорий области. В сентябре — по вопросам обращения с ТКО в Кыштымском кластере. Сегодня мы обсуждаем ситуацию в Челябинске.

Основная дискуссия развернулась по вопросу размещения контейнерных площадок по сбору твердых коммунальных отходов в многоквартирных домах. Первый заместитель председателя комитета Заксобрания по строительной политике и ЖКХ Александр Мотовилов сообщил, что главным результатом реформы по обращению с ТКО должны быть чистые дворы и отсутствие жалоб на уборку мусора. В ходе подготовки к совещанию Александр Мотовилов посетил несколько муниципалитетов и представил фотоотчет. Так, в Увельском районе и Южноуральске контейнерные площадки находятся в хорошем виде, а вот в Челябинске еще много мест сбора мусора в ненадлежащем состоянии.

Большая часть поступающих в областной парламент жалоб связана с несвоевременным вывозом ТКО из контейнеров и коробов, наличием крупногабаритного мусора, недостаточным контролем за использованием коммерческими организациями контейнерных площадок.

— Мы не сможем обойтись без равноправного партнерства между бизнесом, населением и властью. Здесь союз трех равных сторон, — отметил в заключение совещания председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Махов. — Все перекосы необходимо устранять.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В ПАНДЕМИЮ

В Законодательном собрании Челябинской области прошло совещание по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в условиях пандемии. В совещании приняли участие председатель областного парламента Александр Лазарев, председатель комитета по экономической политике Евгений Илле, уполномоченный по правам предпринимателей Александр Гончаров, представители налоговой службы, бизнес-сообщества и органов исполнительной власти региона.

Евгений Илле отметил, что меры поддержки предпринимательства в Челябинской области имеют комплексный характер и включают снижение налогов по специальным режимам налогообложения, имущественную и финансовую поддержку. В 2021 году еще не восстановились такие отрасли, как общепит, туризм, спорт, культура и некоторые другие. Для них сохранены минимальные ставки по упрощенной системе на 2021 и 2022 годы.

Малый бизнес Челябинской области прошел через большие испытания. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Александр Гончаров и представители общественных объединений предпринимателей высказались за принятие дополнительных мер поддержки — налоговых льгот для пострадавших отраслей, снижения ставок арендной платы за областное имущество, отмены ограничения работы предприятий общепита.

Участники совещания также подчеркнули актуальность и своевременность реализуемых в регионе федеральных мер поддержки: льготной кредитной программы «ФОТ 3.0» и субсидий на нерабочие дни.

Заместитель руководителя Управления ФНС России по Челябинской области Вероника Глобина обратила внимание предпринимателей, что срок подачи заявлений на получение субсидий ограничен 15 декабря текущего года и предложила активнее информировать бизнес о возможности получить дополнительные средства на развитие. На первую неделю декабря уже более 13 тысяч предпринимателей области получили субсидии на общую сумму 621 млн рублей.

Все озвученные на совещании предложения будут направлены в министерство экономического развития региона для разработки мер поддержки малого и среднего предпринимательства на 2022 год.

ИНИЦИАТИВ БУДЕТ БОЛЬШЕ

Какие изменения ждут в Челябинской области проект инициативного бюджетирования, рассказал председатель Законодательного собрания региона Александр Лазарев. В этом году южноуральцы проголосовали более чем за 700 инициатив. Большая часть из них — в сфере благоустройства и ЖКХ, также жители поддерживают начинания в сфере спорта, культуры, образования и дорожного хозяйства.

Фасад лицея №23 Озерска был отремонтирован по инициативе жителей. Фото: администрация Озерска.

В проекте бюджета на 2022 год предусмотрено в 2 раза больше средств, чем в 2021 году — 1,5 млрд рублей вместо 750 млн. В ноябре депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли поправки в закон об инициативном бюджетировании в первом чтении.

— Предложения о внесении изменений в закон поступили от двадцати муниципалитетов, — прокомментировал председатель областного парламента Александр Лазарев. — Они упрощают и совершенствуют основные положения закона. Так, предлагается с 2022 года увеличить срок рассмотрения инициативных проектов с 30 до 45 календарных дней. Уточнение методики начисления баллов по критерию конкурсного отбора «Количество жителей муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации инициативного проекта» позволит создать равные условия для жителей разных по численности населенных пунктов в пределах одного муниципального образования.

Также предлагается изменить сроки внесения инициативных проектов, претендующих на реализацию с 2023 года. Сейчас проекты вносятся с 1 января по 1 марта, законопроектом предлагается делать это раньше — с 17 октября по 15 ноября уже в 2022 году.

— Это позволит планировать расходы на очередной год и сформировать актуальный бюджет, — отметил Александр Лазарев. — Кроме того, в текущем году часть территорий столкнулись с тем, что с учетом сроков внесения, рассмотрения, дальнейшего заключения контрактов на саму реализацию проектов оставалось мало времени.

Авторами поправок в закон об инициативном бюджетировании выступили председатель Законодательного собрания Александр Лазарев, его заместитель Юрий Карликанов и зампредседателя комитета Заксобрания по бюджету и налогам Леонид Урмашов. Во втором чтении законопроект будет рассмотрен на заседании в декабре.

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