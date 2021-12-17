Елки на любой вкус и много огоньков: показываем, как украсили Челябинск к Новому году

В центре города светится буквально все
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Новый год наступит через пару недель, поэтому Челябинск уже вовсю сияет праздничными огоньками. Городская администрация и индивидуальные предприниматели постарались украсить улочки и создать атмосферу волшебства — получилось очень даже здорово. Смотрим, как выглядит предновогодний Челябинск.
Светящийся дождь над набережной
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А эта красавица отлично смотрится рядом с театром
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Елочка из звездочек напротив филармонии
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А эта елочка уже хорошо знакома челябинцам
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Такие елочки сияют на Свердловском проспекте
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Витрины городских магазинчиков тоже соответствуют празднику
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А в этом кафе предпочитают модные минималистичные елки
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Куда же без любви в Новый год
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Гости с Северного полюса тоже тут
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
При таких декорациях и на качельках приятней сидеть
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Такие цвета действительно придают атмосферу волшебства
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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