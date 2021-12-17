Елки на любой вкус и много огоньков: показываем, как украсили Челябинск к Новому году

В центре города светится буквально все Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый год наступит через пару недель, поэтому Челябинск уже вовсю сияет праздничными огоньками. Городская администрация и индивидуальные предприниматели постарались украсить улочки и создать атмосферу волшебства — получилось очень даже здорово. Смотрим, как выглядит предновогодний Челябинск.

Светящийся дождь над набережной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А эта красавица отлично смотрится рядом с театром Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Елочка из звездочек напротив филармонии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А эта елочка уже хорошо знакома челябинцам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такие елочки сияют на Свердловском проспекте Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Витрины городских магазинчиков тоже соответствуют празднику Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А в этом кафе предпочитают модные минималистичные елки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Куда же без любви в Новый год Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гости с Северного полюса тоже тут Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При таких декорациях и на качельках приятней сидеть Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такие цвета действительно придают атмосферу волшебства Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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