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ЗДОРОВЬЕ17 декабря 2021 15:19

В Кургане отменили QR-коды на новогодние праздники. А что в Челябинске?

На вопрос отвечает вице-губернатор региона Ирина Гехт
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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В Челябинской области в настоящий момент запрещено находиться в ТРК и ТЦ без QR-кода.

В Челябинской области в настоящий момент запрещено находиться в ТРК и ТЦ без QR-кода.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В двух регионах Урала – Курганской и Тюменской областях – отменили предъявление QR-кодов при посещении торговых и торгово-развлекательных центров. Однако власти Челябинской области пока что не собираются делать у нас подобных послаблений. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказала вице-губернатор региона Ирина Гехт.

— Мы пока не планируем отказываться от этой меры, — прокомментировала вице-губернатор региона Ирина Гехт.

По данным Минздрава Челябинской области, за время пандемии в регионе коронавирусом заразились 139 271 человек. В настоящий момент лечение в больницах проходят 6 321 южноуральцев. За последний месяц от COVID-19 на Южном Урале в среднем умирает по 30 человек в сутки.

В регионе продолжает действовать масочный режим. Каждую неделю полицейские проверяют магазины на ношение СИЗов среди покупателей и сотрудников. Рейды также проходят и в общественном транспорте.

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