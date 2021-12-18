Нашли самую дорогую елку на уличном базаре в Челябинске. Почему она стоит 5000?

На елочных базарах ажиотажа пока нет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На улицах Челябинска начали свою работу елочные базары. Новогодних красавиц продают аж в 93 точках по всему городу, поэтому учуять хвойный запах теперь можно чуть ли не на каждом перекрестке. Мы прогулялись по нескольким базарам, чтобы узнать, сколько стоят елки, есть ли ажиотаж в этом году, и что будут делать с нераспроданными деревьями.

Мимо елочек изредка проходят люди, толпы будут через неделю Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До Нового года еще целых две недели, поэтому толп людей на базарах пока что не видно. Когда мы приходили и рассматривали елки, продавцы то и дело загорались, чувствуя прибыль, и очень расстраивались, когда узнавали, что в гости зашли журналисты. Но на основные вопросы все же отвечали.

— Самые дешевые у нас сосны — от 300 рублей, — рассказал продавец на Свердловском проспекте. — Елки от 500 до 1000 рублей — цена зависит от размера.

Самые дешевые сосны выглядят очень даже ничего Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Неудивительно, что сосны самые дешевые, ведь привезли их из соседнего Аргаяша, если верить продавцу. А вот елки прибыли аж из Новосибирска. Но это только здесь — на других рынках зачастую попадались деревья из Пермского края, и стоят они примерно столько же: 500-600 рублей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы попытались найти самую дорогую елку и, кажется, справились с этим. Это пихта, продаваемая в районе цирка. Дерево и вправду красивое, пышное, высокое, а стоит 5000 рублей.

Вот эта пихта стоит 5000 рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Пихты самые дорогие, — объясняет продавец. — Во-первых, само по себе дерево ценное, а во-вторых, деньги надо заплатить тем, кто рубит, обрабатывает, везет и так далее. Вот и цена на них немаленькая.

Судя по всему, пихта по курсу скоро догонит биткойн Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Продавцы говорят, что и с такими ценами кто-нибудь да купит. Кстати, очень часто люди берут себе еловые ветви по сто рублей. Это лайфхак для тех, кто просто хочет домой хвойный запах.

Еловые ветки в этом году пользуются популярностью Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока что продажи не идут, основной ажиотаж начнется в двадцатых числах декабря. Под конец месяца деревьев практически не остается — лишь неприглядные или сломанные, которые никто не захотел брать. Поэтому, чтобы получить с них хоть какую-то копеечку, 31 декабря ценник значительно снижают. Так что если вы хотите и украсить елочку, и сэкономить — ждите, но не надейтесь на супер красивое дерево.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Те деревья, которые все-таки не раскупят, отдадут в зоопарк. Там их используют в вольерах для животных. Но многие продавцы убеждены, что нераспроданные деревья можно будет по пальцам пересчитать.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Да, люди стали чаще брать искусственные елки, но на нашу работу это вообще никак не повлияло, — уверяет продавец. — Я уже больше десяти лет продаю живые елки, и каждый год спрос примерно одинаковый.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если вы еще не купили елочку, но очень хотите это сделать, вот вам список всех базаров, которые работают в Челябинске.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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