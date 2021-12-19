Челябинский школьник победил на международной олимпиаде по информатике

Олимпиаду проводили в дистанционном формате
Фото: Мария ЛЕНЦ
Старшеклассник из Челябинска Данил Клищ получил золотую медаль на международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics. Официально международные соревнования юных программистов проходили в столице Румынии, но ученик физико-математического лицея №31, как и другие школьники, участвовал в них дистанционно.
За победу боролись представители 14 стран. Как рассказали в Министерстве просвещения, золотые медали, помимо Данила, получили еще трое россиян: старшеклассники из Москвы и Красноярского края.
Олимпиаду Romanian Master of Informatics проводят уже 10 лет среди учащихся 8-11 классов. Для российских школьников она служит тренировкой перед более крупными международными состязаниями.
Для Данила Клища победа на румынской олимпиаде – не первая. Ранее школьник уже получал «золото» Европейской олимпиады по информатике среди юниоров и Международного турнира по информатике в Болгарии.
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