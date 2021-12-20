Удалять нельзя сохранить: в каких случаях стоит бороться за больной зуб

Юрий Кипарисов ответил на самые волнующие вопросы о красивой улыбке.

Стоматологи сегодня разделились на тех, кто до последнего борется за каждый зуб даже в самых безнадежных случаях, и тех, кто предпочитает поставить имплантант, отказываясь давать гарантии на родной зуб. Как понять, что за больной зуб стоит бороться, в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) разъяснил стоматолог-хирург стоматологической клиники «Скиф» в Челябинске, имплантолог, врач высшей квалификационной категории, ассистент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии ЮУГМУ Юрий Кипарисов.

— Специфика клиники «Скиф» заключается в том, что мы сохраняем по максимуму собственные зубы. И только в случае, когда необходимо поставить дентальный имплантант, мы это делаем. Существуют как рьяные сторонники, так и противники дентальной имплантации. Но для себя я давно принял решение, что если я не смогу спасти зуб, я его поменяю на дентальный имплантант.

КОГДА СТОИТ СОХРАНЯТЬ

— Все зависит от гарантийных обязательств, — рассказывает Юрий Кипарисов. Если врачи дают гарантию на зуб, то мы его сохраняем, если нет, мы предлагаем альтернативу. Но у хирургической стоматологии появились большие возможности в части зубосохраняющих манипуляций. Мы проводим апикальную хирургию (микрохирургическая операция, при которой удаляется очаг инфекции из корня зуба и пломбируется канал со стороны кости. — Прим. ред.) Под микроскопом удаляем воспалительные процессы вместе с пораженными тканями зуба. Сейчас это очень хорошо практикуется, если у клиники достаточная техническая база.

— Какое оборудование должно быть в клинике, чтобы сохранять зуб?

— Прежде всего это диагностические оборудование. Использование компьютерной томографии позволяет поставить диагноз, определить положение воспалительного процесса и наличие перфорации. Также важно оборудование хирургического кабинета. Это не просто щипцы и скальпель. Мы постоянно используем микроскопы, ультразвуковые аппараты, которые позволяют практически без препарирования отделить ткань от другой ткани, корень зуба от ткани или аккуратно залечить воспалительный процесс, фактически не травмируя окружающие ткани.

— Какие материалы используются при трансплантации?

— Для трансплантации используется титан. Видимая ортопедическая конструкция делается из циркония, керамики, пластика и других материалов. В костной пластике это материалы либо животного происхождения, либо собственные, которые мы забираем. Я предпочитаю работать с собственными материалами. Если есть донорские зоны, мы обязательно их используем.

Мы научились летать в космос, погружаться в океан, но мы так и не можем вырастить ни миллиметра собственной эмали. Существуют технологии выращивания зубов, но они еще не контролируемые и достаточно дорогостоящие, так как клетку у выращиваемого зуба нужно забирать у эмбриона.

ИМПЛАНТАЦИЯ БЕЗ БОЛИ

— Типичный стереотип, что дентальная имплантация — это безумно больно, и это абсолютно неправда, — говорит хирург стоматологической клиники «Скиф» Юрий Кипарисов. — На самом деле болевых ощущений никаких нет, потому что вводится в костную ткань, где нет нервных окончаний. Обезболивается слизистая.

— А как быть с болевыми ощущениями, когда действие анестезии заканчивается?

— Мы стараемся минимизировать и этот фактор, вкалываем обезболивающий препарат до отхождения анестетика. Многие пациенты даже удивляются, почему их ничего не беспокоит.

ДВОЙНАЯ ГАРАНТИЯ

— Может ли врач отказаться давать гарантию на зуб?

— Если врач не может предоставить гарантийные обязательства на зуб, который планируется лечить, он обязан предупредить. В законодательстве Российской Федерации нет статьи, что врач имеет право не давать гарантии. Что касается работы с дентальной имплантацией, существует два вида гарантии: гарантии от клиники, с момента сдачи, приживления конструкции; потом включается гарантия производителей, это тоже немаловажно. В случае проблем с дентальным имплантантом, мы отправляем данные производителю. Он может поменять имплантант бесплатно.

— Какие обследования нужно проходить после имплантации?

— В идеале это полугодовой осмотр, каждый год мы рекомендуем делать рентгеновское исследование. Может измениться состояние костной ткани, слизистой, появиться новые полости. Что качается дентальных имплантантов, мы проверяем уровень костной ткани. Если есть резорбция (процесс разрушения костной ткани. — Прим. ред.), выявляются причины, устраняется с помощью хирургических манипуляций, пересаживания костной ткани, либо увеличения объема слизистой. Как во время дентальной имплантации, так и после мы можем увеличить как объем слизистой, так и объем костных тканей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru