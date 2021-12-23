Тиграм из челябинского зоопарка подарили картонных снеговиков: показываем их реакцию

О таких подарках тигры даже не мечтали. Фото: Челябинский зоопарк

Подарки любят не только люди, но и животные. В челябинском зоопарке решили устроить сюрприз для символов 2022 года — тигров. В их вольере навели праздничный марафет и поставили «снеговиков» из коробок. Показываем реакцию полосатой команды.

Фото: Челябинский зоопарк

Тигрица Лаффи больше внимание уделяет упаковке, она готова гонять коробки, пока они не превратятся в куски бумаги. А вот тигру Матису больше по душе «начинка», когда внутрь кладут вкусный сюрприз — большой кусок мяса. Полосатый красавец откладывает игры на потом и наслаждается трапезой.

Фото: Челябинский зоопарк

Амурский тигр Матис переехал в Челябинск из Краснодара в 2009 году совсем маленьким котенком и сразу покорил сердца сотрудников и посетителей зоопарка. Со временем он вымахал в 220-килограммового красавца, и порой может показать всю свою мощь грозным рыком.

Его подружка Лаффи появилась в зоопарке позже — в 2015 году. Родившаяся в Новосибирске тигрица отличается своенравностью, но с Матисом они нашли общий язык. Хищники участвуют в программе «Сохранения и размножения амурского тигра», поэтому сотрудники зоопарка надеются, что в новом году дождутся от них потомства. Кстати, в преддверии года тигра в их вольерах завязывают атласные ленточки — на удачу.

Лаффи. Фото: Челябинский зоопарк

Матис. Фото: Челябинский зоопарк

Фото: Челябинский зоопарк

Фото: Челябинский зоопарк

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