Журналистка из Кургана заявила, что попала на пресс-конференцию Путина с «неправильным» ПЦР-тестом

то самое фото, с которого все началось. Фото: Кровавая Барыня / Telegram

Журналистка Курганского телеканала «Область 45» Анна Шишминцева, которая попала на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, прославилась на всю страну. Свой вопрос о субсидировании строительства заводов по переработке вторсырья девушка задать, увы, не смогла. Зато на самой конференции ее яркий костюм в цвете наступающего года заметила Ксения Собчак и выложила фотографию девушки в свой телеграм-канал, чем обратила на нее внимание своей аудитории. После этого сама девушка, чтобы обратить на себя внимание президента, буквально на коленке нарисовала плакат, где ручкой на листе блокнота в клетку написала «Курган».

Но самый яркий и вызывающий поступок она совершила уже после конференции. В своем Instagram Анна заявила, якобы прошла в Манеж, где собирались журналисты, с ПЦР-тестом с некорректным датами.

— Первое от чего мне дико смешно — меня пустили в Манеж с неправильными датами пцр-тестов (спс за невнимательность) […] почему-то взрослые мужчины, мои земляки, называют меня лошадью, хотя я крыса та еще, раз зашла без пцр-теста к президенту )), — рассказала в своем Instagram Анна Шишминцева (орфография и пунктуация сохранены).

Этот пост девушка опубликовала изначально. Фото: shishmimi / instagram.com

Затем пост был отредактирован.

На этом Анна не остановилась. Она также выложила в своем Instagram историю, где радостно похвасталась, что у нее спала температура и значит ей снова «можно жить». Приключения журналистки заметил курганский блогер Илья Винштейн. Он осветил их в соцсетях. После этого девушка удалила запись с рассказом о ПЦР-тесте с некорректной датой и опубликовала новую. В ней она только сообщила о внимании к своему яркому костюму. Впоследствии Анна также выложила еще одну историю, где сомнительно пошутила над внешностью местного независимого журналиста и выдала невнятный пассаж про «Великий Патриотизм».

— Мне приятно внимание даже от хилого парня и журналиста Ильюши Винштейна)) но пжлст, пусть он пишет погоду и хоть иногда этим радует людей (смайлик единорога) а я собрала поддержку из курганских пабликов)) просто взрослые люди обсуждают внешность, деятельность к которой они не имеют отношения, мою шутку про плакат, которую не поймут, потому что в Ворониных так не пошутят )) Великий Патриотизм (смайлик человечка в приступе рвоты), — заявила Анна Шишминцева (орфография и пунктуация сохранены).

Плакат девушка нарисовала буквально на коленке. Фото: shishmimi / instagram.com

Почему девушка решила напасть именно на Илью Винштейна — не ясно. Он не первым даже среди Курганских СМИ и блогеров заметил интересные детали в поездке Анны. Но, похоже, внимание молодого человека ее задело.

— Как приятно, что не унимается Илья Кузнецов и беспокоится о моем здоровье. А я хочу напомнить, что температура может подняться при волнении и недосыпе, что собственно со мной и произошло. И не думаю, что если бы Илюша поехал на пресс-конференцию к Владимиру Путину, он бы не волновался. Так вот, со мной все в порядке, я здорова, более того, я на работе и у меня есть все справки антиковидные. Войти в Манеж без этих справок было невозможно. Давайте мы усмирим пыл нашего Курганского блогера и все таки порекомендуем ему заниматься погодой, — рассказала Анна Шишминцева в очередной серии историй.

Мы обратились за комментарием к самому блогеру, на которого «обрушилось» внимание журналистки. Такого интереса к себе молодой человек не понимает и поведение Анны Шишминцевой считает формальным переходом на личности.

— Я думаю, что это уже формальный переход на личность. Например, я ни разу нигде не высказал своего личного отношения к ней, оперируя исключительно фактами из открытого доступа. Анна же, почему-то решила перейти сразу к обсуждению моей персоны. На самом деле Анна думает, что вся эта шумиха началась с меня, но на самом деле об этом уже хотели написать журналисты окружных СМИ. Это был лишь вопрос времени, ведь все ее заявления уже были в открытом доступе, — рассказал Илья Винштейн корреспонденту КП-Челябинск.

Также блогер отметил, что ранее в скандалы Анна не попадала и это первый подобный случай в карьере журналистки. Интересно, что Шишминцева прокомментировала и поведение федеральных журналистов. Так, девушка исподтишка засняла телеведущую Ираду Зейналову, когда та поправляла рубашку и зачем-то выложила этот фрагмент в своем Instagram, подписав его «Ирада поправляла рубашку, президент уходил» .

Внимание на необычную выходку уральской журналистки обратили и в Кремле. Ее «шутку» опроверг даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Проверку перед прямой линией он назвал «достаточно жесткой».

— Журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме, поэтому тут уже однозначно. Скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что у них могла быть температура, тем более что была достаточно жесткая проверка, — рассказал «РИА Новости» Дмитрий Песков.

А вот от самой Анны Шишминцевой получить комментарий корреспондентам КП-Челябинск не удалось. Как не прокомментировали возникшую ситуацию и в редакции канала «Область 45».

— Их сегодня нет в офисе никого. У нас сегодня был назначен корпоратив до этих событий, поэтому звоните в понедельник, — заявила «сотрудница офиса».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru