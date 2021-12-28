«Сказочный лес», эльфы и верблюд: фоторепортаж с открытия ледового городка на главной площади Челябинска

Планируется, что открыт ледовый городок будет до конца февраля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Площадь революции в Челябинске превратилась в «сказочный лес» — на ней открылся ледяной городок. Он освещен яркой иллюминацией и «заселен» фольклорными и мультяшными персонажами. В день открытия Челябинцев также порадовали артисты на ходулях, ростовые куклы и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Такая атмосфера заставит поверить в сказку даже взрослых, но особенно рада открытию детвора. К горкам выстроились очереди, а ледяные фигуры облепили желающие сделать праздничное фото.

На горках выстроились очереди из желающих скатиться. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фотографы «Комсомольской Правды-Челябинск» сделали атмосферные снимки этого предновогоднего праздника. Увидеть его своими глазами может и любой желающий – планируется, что городок будет работать до конца февраля.

Неподдельные эмоции от быстрого спуска на ледянке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Среди ростовых фигур были как герои.... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

.....так и "злодеи". Фото: Кирилл САДЫКОВ

Гостей открытия развлекали артисты на ходулях. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

От яркой иллюминации светло почти как днем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Традиционная елка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Волк почти как настоящий! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И как без верблюдов на массовых гуляниях в Челябинске? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А это видят люди, которые проходятся по противоположной стороне улицы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А это помощники Деда Мороза. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ледяные фигуры "облепили" желающие сделать праздничное фото. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинские Дед мороз и Снегурочка. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Для гостей открытия была организована программа. Фото: Кирилл САДЫКОВ

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