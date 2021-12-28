«Сказочный лес», эльфы и верблюд: фоторепортаж с открытия ледового городка на главной площади Челябинска

Планируется, что открыт ледовый городок будет до конца февраля.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Площадь революции в Челябинске превратилась в «сказочный лес» — на ней открылся ледяной городок. Он освещен яркой иллюминацией и «заселен» фольклорными и мультяшными персонажами. В день открытия Челябинцев также порадовали артисты на ходулях, ростовые куклы и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Такая атмосфера заставит поверить в сказку даже взрослых, но особенно рада открытию детвора. К горкам выстроились очереди, а ледяные фигуры облепили желающие сделать праздничное фото.
На горках выстроились очереди из желающих скатиться.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фотографы «Комсомольской Правды-Челябинск» сделали атмосферные снимки этого предновогоднего праздника. Увидеть его своими глазами может и любой желающий – планируется, что городок будет работать до конца февраля.
Неподдельные эмоции от быстрого спуска на ледянке.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Среди ростовых фигур были как герои....
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
.....так и "злодеи".
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Гостей открытия развлекали артисты на ходулях.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
От яркой иллюминации светло почти как днем.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Традиционная елка.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Волк почти как настоящий!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
И как без верблюдов на массовых гуляниях в Челябинске?
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А это видят люди, которые проходятся по противоположной стороне улицы.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А это помощники Деда Мороза.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Ледяные фигуры "облепили" желающие сделать праздничное фото.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Челябинские Дед мороз и Снегурочка.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Для гостей открытия была организована программа.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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