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Общество28 декабря 2021 6:05

«Сказочный лес», эльфы и верблюд: фоторепортаж с открытия ледового городка на главной площади Челябинска

На открытии ледового городка челябинцев развлекали эльфы и Баба Яга
Олег КОСТЕНКО
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Планируется, что открыт ледовый городок будет до конца февраля.

Планируется, что открыт ледовый городок будет до конца февраля.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Площадь революции в Челябинске превратилась в «сказочный лес» — на ней открылся ледяной городок. Он освещен яркой иллюминацией и «заселен» фольклорными и мультяшными персонажами. В день открытия Челябинцев также порадовали артисты на ходулях, ростовые куклы и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Такая атмосфера заставит поверить в сказку даже взрослых, но особенно рада открытию детвора. К горкам выстроились очереди, а ледяные фигуры облепили желающие сделать праздничное фото.

На горках выстроились очереди из желающих скатиться.

На горках выстроились очереди из желающих скатиться.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фотографы «Комсомольской Правды-Челябинск» сделали атмосферные снимки этого предновогоднего праздника. Увидеть его своими глазами может и любой желающий – планируется, что городок будет работать до конца февраля.

Неподдельные эмоции от быстрого спуска на ледянке.

Неподдельные эмоции от быстрого спуска на ледянке.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Среди ростовых фигур были как герои....

Среди ростовых фигур были как герои....

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

.....так и "злодеи".

.....так и "злодеи".

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Гостей открытия развлекали артисты на ходулях.

Гостей открытия развлекали артисты на ходулях.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

От яркой иллюминации светло почти как днем.

От яркой иллюминации светло почти как днем.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Традиционная елка.

Традиционная елка.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Волк почти как настоящий!

Волк почти как настоящий!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И как без верблюдов на массовых гуляниях в Челябинске?

И как без верблюдов на массовых гуляниях в Челябинске?

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А это видят люди, которые проходятся по противоположной стороне улицы.

А это видят люди, которые проходятся по противоположной стороне улицы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А это помощники Деда Мороза.

А это помощники Деда Мороза.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ледяные фигуры "облепили" желающие сделать праздничное фото.

Ледяные фигуры "облепили" желающие сделать праздничное фото.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинские Дед мороз и Снегурочка.

Челябинские Дед мороз и Снегурочка.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Для гостей открытия была организована программа.

Для гостей открытия была организована программа.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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