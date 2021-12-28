Последний день года будет самым теплым за весь месяц: прогноз погоды на 31 декабря 2021 в Челябинске

В прошлом году 31 декабря было холоднее Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие челябинцы будут встречать Новый год на улице — в ледовом городке. А потому для них в первую очередь важно, какая температура будет в Челябинске ночью. Мы изучили прогнозы синоптиков и выяснили, что это будет самый теплый день за весь декабрь. Подробности смотрите ниже.

По данным «Гисметео», 31 декабря 2021 в Челябинске будет -14 градусов днем и -19 ночью. Для сравнения: в начале недели столбики термометров опускались даже до минус 25.

Скриншот: gismeteo.ru

Ожидается переменная облачность с нулевой вероятностью выпадения осадков: то есть снегопада можно не ждать. Зато стоит подготовиться к ветру, потому что порывы могут достигать 9 метров в секунду.

А вот сервис World Weather ссылается на Яндекс.Погоду. Там предоставляется более расширенный прогноз. Ночью с четверга на пятницу будет -12 градусов, утром и днем на градус холоднее, а вечером и в ночь на 1 января -14.

Скриншот: weather.rambler.ru

При этом после обеда и до конца дня ожидается снег, а вот ветер, наоборот, почти стихнет — будут еле уловимые порывы до одного метра в секунду.

А как было в прошлые годы?

По статистике, которую собирает челябинский гидрометцентр, после войны два года подряд новогодняя ночь в Челябинске была чересчур. В 47-м температура воздуха поднималась до +6,5 градусов, а в следующем — до плюс четырех, и лил дождь.

А вот в новогоднюю ночь 49-го среднесуточная температура понизилась аж до минус 48 градусов! Это был абсолютный минимум за весь период наблюдений с начала 20 века.

Что касается 21 века, то теплее всего было в 2002-м, когда температура держалась на уровне минус двух градусов, а холоднее всего — 11 лет назад: в ночь с 2010 на 2011 годы на улице похолодало до минус 32.

Кстати, в этом году новогодняя ночь теплее, чем в предыдущем. Тогда среднесуточная температура была -17 градусов.

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