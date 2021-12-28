Новогодние места 2021-2022 в Челябинске: программа мероприятий, куда сходить

Уже сейчас идут новогодние мероприятия Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После открытия ледового городка на площади Революции стартует череда новогодних мероприятий. Управление культуры города выложило официальную афишу и новогодние места в Челябинске. Публикуем программу мероприятий, куда сходить в 2021-2022.

Что посмотреть на площади Революции: программа мероприятий с поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки

28 декабря с 17:00 до 19:00 — «Вечеринка от снежинки» с новогодним представлением и интерактивной театрализованной программой.

29 декабря с 17:00 до 19:00 — «Сказка, елка, Новый год» с игровой и концертной программами.

30 декабря с 17:00 до 19:00 — «В снежном царстве» с квестом, новогодним представлением и концертной программой.

31 декабря с 12:00 до 15:00 — «Новогодний хоровод» с квестом и концертной программой.

1 января с 12:00 до 16:00 — «Два вагона конфетти» с квестом, аниматорами, игровой программы и новогодним представлением.

2 января с 13:00 до 15:30 — «Елочки-иголочки» с ростовыми куклами, новогодним представлением и интерактивной программой.

3 января с 13:00 до 15:30 — «Мишура на ура» с игровой программой, интерактивной театрализованной программой.

4 января с 13:00 до 15:00 — «Снежные забавы» с театрализованной игровой программой.

5 января с 13:00 до 15:30 — «Новогодняя фантазия» с новогодним представлением и интерактивной программой.

6 января с 13:00 до 15:00 — «Однажды в сочельник» с театрализованной игровой программы.

7 января с 13:00 до 15:30 — «Мелодия Рождества» с аниматорами, новогодним представлением и интерактивной программой.

8 января с 13:00 до 15:00 — «Зимняя фантазия» с квестом и интерактивной программой.

9 января с 13:00 до 15:00 — «Добро пожаловать, зима» с концертной и интерактивной программами.

Программа мероприятий в библиотеках Челябинска: куда сходить в 2021-2022

18-30 декабря в библиотеке №10 будут проходить мастер-классы по новогодним венкам и открыткам. Занятия проходят в течение дня. Запись по телефону: (351) 721-78-65. Возрастное ограничение 0+.

28 декабря в 11 часов в библиотеке №3 поставят кукольный спектакль по мотивам русских народных сказок «Как звери Новый год встречали». Запись по телефону: (351) 774-55-99. Возрастное ограничение 0+.

29 декабря в 11 часов в детской библиотеке №5 гостей ждет новогоднее сказочное путешествие «Чудеса под Новый год» по страницам книг о новогодних путешествиях. Запись по телефону: (351) 269-28-61. Возрастное ограничение 0+.

29 декабря в 15:00 в детской библиотеке №8 состоится игровая программа «Новогодние чудеса». Запись по телефону: (351) 232-22-39. Возрастное ограничение 6+.

5 января в 15:00 в Центральной городской детской библиотеке Горького пройдет квест «Новогодние приключения МАКСа и Эла». Запись по телефонам: (351) 266-15-72, 264-75-30. Возрастное ограничение 12+.

А 6 января в 11:00 там же поставят кукольный спектакль «Снеговик-почтовик». Возрастное ограничение: 6+.

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