Парни — огонь: челябинские пожарные сделали брутальный календарь на 2022 год

Фото: Ирина Любимова

Пожарные Челябинской области выпустили брутальный календарь. Его героями стали сотрудники Первого пожарно-спасательного отряда из Златоуста. В отличие от австралийских коллег, они не позировали топлес — тут все серьезно.

— Если австралийцы используют для календаря постановочные фото с котиками, то пожарные Первого пожарно-спасательного отряда Златоустовского гарнизона, для страниц календаря взяли фотографии с реальных пожаров, — рассказала автор фото, инженер Первого пожарно-спасательного отряда Ирина Любимова. — Ребята у нас работают серьезные, суровые, закаленные на пожарах, потому и календарь вышел соответствующий — в строгих сдержанных тонах, с использованием цветов огня и пепла. На страницах календаря лица отважных людей, запечатленных во время работы, а отсутствие цвета помогает еще лучше передать их эмоции.

Фото: Ирина Любимова

Фото: Ирина Любимова

Фото: Ирина Любимова

Такой календарь — еще одно напоминание об опасности огня и как тяжела работа спасателей.

Как отметили в пожарно-спасательном отряде, это их первый опыт в создании календаря. Для сотрудников-спасателей сделали бонус — график дежурных караулов. Если вам понравился календарь, вы можете распечатать его, скачав листы со страницы пожарно-спасательного отряда во ВКонтакте.

Фото: Ирина Любимова

Фото: Ирина Любимова

Фото: Ирина Любимова

Фото: Ирина Любимова

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru